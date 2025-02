Bradesco promove mudanças na liderança de superintendências

A Bradesco Seguros anuncia mudanças internas na liderança de superintendências, com o rodízio de posições entre dois executivos: a partir deste ano, a Superintendência de Produto Auto passa a ser comandada por Raquel Cerqueira, enquanto a Superintendência de Ramos Elementares (Residências, Empresas, Equipamentos e Equipamentos Agrícolas) será liderada por Eduardo Menezes.

“A movimentação faz parte de uma prática da companhia, que valoriza a circulação dos líderes e demais talentos em diferentes áreas”, explica Raquel Cerqueira. Já Eduardo Menezes ressalta que a estratégia amplia a visão de negócio. “As mudanças mantêm os times sempre atualizados e trazem mais sinergia para as equipes, sendo benéfico tanto para os líderes quanto para a organização”, destaca o superintendente.

Luiz Carlos Gomes, Superintendente Sênior da Bradesco Seguros

Além disso, as superintendências regionais também passaram por mudanças. A Superintendência Regional Sudeste incorporou as sucursais de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Bauru, que antes eram atendidas pela Regional Sul. A região será ligada à gestão do Superintendente Sênior Luiz Carlos Ferreira Gomes.

Raquel Cerqueira, superintendente sênior de produto Auto da Bradesco Seguros



“Com a transferência das sucursais para a nova estrutura, unificamos o estado de São Paulo em uma única superintendência, trazendo melhor direcionamento e atendimento à região, que é estratégica para a seguradora”, afirma Luiz Carlos.

Para o superintendente de planejamento e gestão comercial, Emanuel Paiva do Nascimento, este movimento traz mais dinâmica e visão estratégica para o interior de São Paulo e para o Sul do país, regiões importantes de atuação da Bradesco Seguros.