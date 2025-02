Chubb registra lucro líquido de US$ 2,58 bilhões

A Chubb divulgou um lucro líquido de US$ 2,58 bilhões no quarto trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2024, equivalente a US$ 6,33 por ação, e um lucro operacional ajustado de US$ 2,45 bilhões, ou US$ 6,02 por ação. O valor contábil por ação registrou queda de 2,1%, em relação a 30 de setembro de 2024, situando-se agora em US$ 159,77.

O valor contábil foi impactado negativamente por perdas líquidas realizadas e não realizadas de US$ 2,44 bilhões após impostos na carteira de investimentos da Chubb, além de perdas cambiais de US$ 1,13 bilhão. Excluindo outros resultados abrangentes acumulados (AOCI), o valor contábil por ação cresceu 2,9% comparado com 30 de setembro de 2024.

Foram registrados prêmios retidos consolidados de US$ 12,1 bilhões, com crescimento de 6,7% em seguros gerais e 7,6% em seguro de vida. O índice combinado de seguros gerais foi de 85,7% com lucro líquido por ação recorde no ano de US$ 22,70 e lucro operacional por ação de US$ 22,51. Os prêmios retidos consolidados atingiram US$ 51,5 bilhões, alta de 8,7%, com crescimento de 9,6% em seguros gerais e 15,7% em seguro de vida; Índice combinado de P&C de 86,6%.

No trimestre

O lucro líquido e o lucro operacional ajustado foram de US$ 2,58 bilhões e US$ 2,45 bilhões, respectivamente, ou um recorde de US$ 3,05 bilhões e US$ 3,00 bilhões, respectivamente, antes dos impostos. Excluindo o benefício fiscal diferido de US$ 1,14 bilhão do ano anterior, equivalente a US$ 2,76 por ação, relacionado à promulgação da lei de imposto de renda de Bermudas, o lucro líquido e o lucro operacional ajustado cresceram 18,9% e 7,7%, respectivamente, e, por ação, aumentaram 20,1% e 8,7%.

Os prêmios retidos de seguros gerais, excluindo o segmento de Agricultura, cresceram 6,7%, com alta de 6,4% nos seguros comerciais e 7,5% no seguro de consumo. Na América do Norte, houve crescimento de 6,3%, enquanto o segmento Internacional avançou 6,8% em moeda constante, com América Latina, Ásia-Pacífico e Europa registrando aumentos de 11,5%, 9,3% e 3,9%, respectivamente.

O lucro de P&C atingiu um recorde de US$ 1,58 bilhão, alta de 3,8%, com índice combinado de 85,7%. A lucratividade de subscrição de seguros gerais do ano corrente, excluindo perdas por catástrofes, foi de US$ 1,97 bilhão, um aumento de 20,1%, com índice combinado recorde de 82,2%.

As perdas por catástrofes antes dos impostos totalizaram US$ 607 milhões, incluindo US$ 309 milhões decorrentes do furacão Milton, em comparação com US$ 300 milhões no ano anterior.

Os prêmios retidos de seguro de vida totalizaram US$ 1,56 bilhão, crescimento de 8,5% em moeda constante, e o lucro do segmento foi de US$ 270 milhões, alta de 3,8% em moeda constante. Os prêmios retidos e os depósitos coletados em seguro de vida somaram US$ 2,40 bilhões, um avanço de 24,4% em moeda constante.

A receita líquida de investimentos antes dos impostos foi de US$ 1,56 bilhão, crescimento de 14,0%, enquanto a receita líquida ajustada de investimentos atingiu US$ 1,69 bilhão, alta de 13,7%. Ambos foram recordes.

O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido (ROE) foi de 15,9%. O retorno operacional ajustado anualizado sobre o patrimônio líquido tangível (ROTE) foi de 22,0%, enquanto o retorno operacional ajustado anualizado sobre o patrimônio líquido foi de 14,3%.

Resultado anual

O lucro líquido atingiu um recorde de US$ 9,27 bilhões, alta de 2,7%, enquanto o lucro operacional ajustado foi de US$ 9,20 bilhões, ou um recorde de US$ 11,08 bilhões e US$ 11,15 bilhões antes dos impostos. Excluindo o benefício fiscal diferido do ano anterior, o lucro líquido e o lucro operacional ajustado cresceram 16,8% e 11,5%, respectivamente, e, por ação, avançaram 18,4% e 13,0%.

Os prêmios retidos de seguros gerais cresceram 9,6%, com avanço de 8,7% nos seguros comerciais e 12,1% no seguro para consumidores. Na América do Norte, o crescimento foi de 8,0%, enquanto a divisão Internacional registrou alta de 11,8% em moeda constante, com Ásia-Pacífico, América Latina e Europa apresentando avanços de 22,2%, 11,0% e 6,3%, respectivamente.

O lucro de seguros gerais atingiu um recorde de US$ 5,85 bilhões, alta de 7,1%, com índice combinado de 86,6%. A lucratividade do ano de subscrição de seguros gerais, excluindo perdas por catástrofes, foi um recorde de US$ 7,38 bilhões, crescimento de 13,3%, com índice combinado recorde de 83,1%.

As perdas por catástrofes antes dos impostos totalizaram US$ 2,39 bilhões, em comparação com US$ 1,83 bilhão no ano anterior.

Os prêmios retidos de seguro de vida totalizaram US$ 6,33 bilhões, alta de 15,7%, ou 18,5% em moeda constante, enquanto o lucro do segmento atingiu um recorde de US$ 1,10 bilhão, crescimento de 7,3% em moeda constante. Os prêmios retidos e os depósitos coletados em seguro de vida somaram US$ 8,90 bilhões, um avanço de 29,1% em moeda constante.

A receita líquida de investimentos antes dos impostos foi de US$ 5,93 bilhões, crescimento de 20,1%, enquanto a receita líquida ajustada de investimentos atingiu US$ 6,38 bilhões, alta de 19,3%. Ambos foram recordes.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) foi de 15,0%. O retorno operacional ajustado sobre o patrimônio líquido tangível (ROTE) foi de 21,6%, enquanto o retorno operacional ajustado sobre o patrimônio líquido foi de 13,9%.

O documento completo pode ser consultado aqui.