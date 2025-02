Rodrigo Caravelli é o Superintendente de Marketing da Brasilprev

Rodrigo Caravelli é o novo superintendente de Marketing, Comunicação e Sustentabilidade da Brasilprev, empresa de previdência privada do grupo BB Seguros. Formado em Administração de Empresas, ele possui pós-graduação em Finanças Corporativas e Mercado de Capitais pela FIPECAFI-USP e certificação em Digital Acceleration pela Hyper Island.

Atuando na Brasilprev desde abril de 2018, Caravelli consolidou a relevância da Consultoria em Investimentos para o suporte comercial e esteve à frente da Estratégia Corporativa, Gestão de Projetos e Sustentabilidade. Recentemente, liderou a área Comercial de Novos Canais e Upselling, onde estruturou o planejamento estratégico e expandiu a distribuição por meio de novos parceiros, garantindo o alinhamento das metas da companhia às tendências do mercado.

“Estou empolgado com o desafio de liderar essa área tão importante para a Brasilprev. Nossa ideia é ser a referência número um em planejamento financeiro para os brasileiros” afirma Rodrigo. “Buscaremos nos aproximar ainda mais dos nossos clientes, inovando na comunicação, e com transparência e compromisso com a sustentabilidade, queremos impactar positivamente a sociedade. Acredito que assim é possível construir um futuro mais tranquilo e seguro para todas as pessoas”