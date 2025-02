InsureMO firma parceria com a Deloitte

O InsureMO (Insurance Middle Office), plataforma de infraestrutura tecnológica para o ecossistema de seguros, firmou uma parceria com a Deloitte organização que atua como consultoria, auditoria, gestão de riscos e finanças em mais de 150 países.

Pelo acordo, a plataforma digital InsureMO será o parceiro tecnológico que ajudará a Deloitte a implementar as melhorias diagnosticadas e necessárias para alavancar os negócios dos seus clientes. A ideia é modernizar as soluções tecnológicas já existentes nas empresas a partir da incorporação de um middle office ao sistema.

Dessa forma, é possível conectar os front e back offices das companhias, garantindo que as estratégias de negócios e as interações com os clientes estejam alinhadas com as metas gerais e parâmetros de risco de cada um, garantindo o sucesso e estabilidade de longo prazo do negócio.

“Com o seguro integrado (embedded insurance) no lado comercial e a revolução da Inteligência Artificial (IA) inserida na tecnologia, a modernização central está se tornando mais urgente. A arquitetura combinável entre essas partes é o futuro e nós pretendemos ser o motor central que impulsionará a modernização central das seguradoras”, disse Woody Mo, CEO e fundador do InsureMO.

Neste momento, a parceria entre as duas companhias globais está mais adiantada na Ásia, especialmente no Japão, com o engajamento de oito das principais seguradoras daquele país. Recentemente, executivos das duas companhias estiveram juntos em Hong Kong (CHI), durante um evento para Chiefs Information Officer (CIOs) organizado em parceria com a AWS (Serviços Web da Amazon).

`O encontro reuniu o ecossistema de soluções e plataformas para tratar sobre a modernização do setor, permitindo que os representantes das seguradoras convidadas pudessem conhecer de perto todas as opções de solução aplicáveis para planejamento e execução das operações de seguro.

Aqui no Brasil, a expectativa é que essa parceria evolua mais rapidamente ao longo deste ano. “Nós podemos oferecer às operadoras infraestrutura de middleware alimentada por APIs e microsserviços, trazendo nova vida a antigas tecnologias. A nossa indústria necessita de modernização e o InsureMO pode preencher a lacuna entre os sistemas legados e a tecnologia de ponta. O fato da nossa solução se basear em sistemas legados, fornece um caminho para a modernização sem interromper as operações existentes”, completou Weliton Costa, diretor de Desenvolvimento de Negócios América Latina.