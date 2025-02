Affinity Seguro Viagem lança novos planos para intercambistas

O Affinity Seguro Viagem acaba de lançar quatro novos planos especialmente desenvolvidos para atender às necessidades dos estudantes que desejam uma experiência internacional completa e segura.

Segundo um estudo realizado pelo Student Travel Bureau (STB), o mercado de intercâmbio registrou um crescimento de 15% no último ano, com destaque para o público acima de 50 anos. Os destinos mais procurados por esse grupo incluem Itália, Malta, Inglaterra e Canadá.

Além disso, outras modalidades de intercâmbio também apresentaram crescimento expressivo: o intercâmbio de ensino médio no exterior (high school) aumentou 20%; as férias para adolescentes no exterior cresceram 30%; o intercâmbio de idiomas subiu 10%; o semestre universitário teve um impressionante crescimento de 200%; e os programas de graduação e pós-graduação registraram um aumento de 53%.

Diante desse cenário promissor, os novos planos para estudantes do Affinity Seguro Viagem oferecem cobertura mundial e são adaptáveis a diferentes perfis de viajantes. A grande novidade é a inclusão de professores, pesquisadores, au pairs e trainees de até 60 anos entre os beneficiários. As opções de cobertura variam de €30.000 a US$150.000 para despesas médicas, garantindo segurança e tranquilidade durante toda a estadia no exterior.

“Nosso objetivo é oferecer um seguro viagem que atenda às reais necessidades dos estudantes e intercambistas, proporcionando segurança e tranquilidade para que possam aproveitar ao máximo essa experiência única”, afirma Valéria Pereira, diretora de Produtos do Affinity Seguro Viagem.

Com esses lançamentos, o Affinity espera incrementar sua arrecadação em até 15% em 2025, consolidando-se como uma referência no segmento de seguro viagem para estudantes. “A iniciativa foi desenvolvida a partir de insights e sugestões dos próprios intercambistas, reforçando o nosso compromisso em oferecer soluções que realmente supram às demandas dos viajantes internacionais”, finaliza.