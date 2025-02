A Qualicorp anunciou uma série de campanhas regionais para reconhecer e premiar corretores de vendas em diferentes estados do país. As iniciativas valorizam o desempenho dos profissionais e reforçam o compromisso da empresa com seus parceiros de negócios.



No Rio Grande do Sul, a campanha “Vendas nas Alturas” premiará os 10 melhores corretores entre fevereiro e abril de 2025. Três deles serão contemplados com uma viagem exclusiva para o Laghetto Resort Golden, em Gramado, com direito a acompanhante.



Na Bahia e em Pernambuco, os campeões de vendas terão uma experiência inesquecível no Carnaval 2025. Na Bahia, os três primeiros colocados ganham ingressos para o Camarote Planeta Band, enquanto quem ocupar posição entre o 4º e 10º lugar, terá a chance de ganhar dois pares de ingressos em um sorteio. Já em Pernambuco, os quatro melhores vendedores e dois supervisores de destaque garantem acesso ao Camarote Carvalheira na Ladeira.



Em Minas Gerais, a campanha “Velozes e Habilidosos” dará ao corretor com a melhor performance entre janeiro e março de 2025 uma moto NEO 125, avaliada em aproximadamente R$ 14 mil.



No Paraná, a campanha “Explosão de Vendas” premiará os três melhores corretores entre fevereiro e abril de 2025 com três diárias no Resort Terrapark, em Ponta Grossa, com pensão completa e um voucher de R$ 1.000,00 para uso no local.



Com essas ações, a Qualicorp fortalece sua relação com os corretores de vendas e estimula a superação de metas, promovendo reconhecimento e incentivando o crescimento do setor de saúde suplementar no Brasil.