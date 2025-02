Lojacorr ganha reforço com nova gestora 

André Moreno, diretor Regional SP Centro Norte, conta que a Lojacorr já está presente na região do Vale do Paraíba atendendo corretores desde 2019. “Já faz algum tempo que a Lojacorr e a Unidade Vale do Paraíba olharam para a região e decidiram apostar em reforçar a estrutura para apoiar corretores e ajudar a desenvolver corretores nessa região importante do estado”.

“Estivemos procurando, já há algum tempo, a pessoa certa, no lugar certo, para que seja a nossa capitã, para essa unidade e conseguimos encontrar na Aline essa profissional. Temos a convicção de que ela vai nos ajudar e apoiar bastante os corretores da região com as soluções que a Lojacorr oferece”.

A Unidade Vale do Paraíba já atuava sob a gestão de Rafael Brentegani, que é também gestor das Unidade Campinas, Jundiaí e Sorocaba. Mesmo com a nova gestora, a Unidade continuará compartilhando agendas e iniciativas com esses outros grupos

Aline Gonzaga nasceu e cresceu em Jacareí-SP, município do Vale do Paraíba estrategicamente localizado entre dois polos econômicos: São Paulo e Rio de Janeiro. Aos 39 anos, ela é formada em Marketing e está cursando MBA em Seguros, Previdência e Capitalização.

Ao longo dos últimos 20 anos, Aline construiu sua trajetória no mercado de seguros e investimentos, sempre buscando aprendizado e crescimento. “Minha jornada começou na Credicard, pelo banco Citibank, atuando com seguro de vida e consignado. Depois, no Banco Itaú, aprofundei meus conhecimentos em seguros e consórcios, ampliando minha visão estratégica no setor”, conta a nova gestora.

Em seguida, Aline teve boa vivência como corretora de seguros. “Passei pela Corretora Villa Branca, onde tive um grande aprendizado sobre seguros, e pela Corretora Nascimentos, onde ajudei a integrar o consórcio ao portfólio de produtos, contribuindo para o crescimento da empresa”, revela.

Ela também teve a oportunidade de prestar assessoria a corretoras iniciantes, oferecendo treinamento de vendas e suporte para alavancagem estrutural no mercado de seguros. “Recentemente, atuei como Comercial na Base Assessoria, atendendo exclusivamente a Bradesco Seguros, até o final de 2024”.

Agora, inicia um novo capítulo na Lojacorr, trazendo sua experiência e dedicação para fortalecer ainda mais o mercado da região do Vale do Paraíba. “Estou muito empolgada com o novo desafio na Lojacorr. Eu ouvia falar da empresa por um corretor que já embarcou na Lojacorr, atendido atualmente por outra Unidade, mas não tinha a dimensão do quanto ela é importante para uma corretora”, reconhece. “Quando recebi o convite para participar da seleção, por um amigo que atua na área, me surpreendi ao conhecer a Lojacorr, entendendo o quanto ela faz para uma corretora. Ali brilhou meus olhos em poder fazer parte desta equipe”, declara.