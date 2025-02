Personal organizer vira assistência de seguro residencial

Devido ao crescimento, o serviço de personal organizer, a Brasilseg, empresa da BB Seguros, passou a incluir essa assistência como um diferencial na contratação do seguro residencial sem custos adicionais para o segurado. O serviço está disponível na modalidade “Total” e foi desenvolvido como parte da estratégia da companhia para fortalecer a cultura de proteção e ampliar o acesso ao mercado de seguros.

“A inclusão dessa assistência acompanha a evolução do perfil dos clientes e suas novas necessidades em relação ao lar. Serviços como chaveiro, eletricista e encanador sempre serão fundamentais, mas a desorganização dos espaços também pode impactar a rotina, tornando o dia a dia mais difícil e cansativo.”, destaca Emerson Nagata, superintendente executivo de negócios e soluções produtos danos da Brasilseg.

O executivo destaca que a assistência vai muito além de simplesmente reorganizar objetos. “O personal organizer atua como um consultor, alinhando as necessidades dos clientes às suas preferências, para criar uma relação mais harmoniosa com o espaço. O objetivo é transformar a casa em um ambiente mais prático, funcional e adaptado ao dia a dia do morador,” completa.

Além do serviço de personal organizer, o Seguro Residencial Total oferece outras assistências como montagem de móveis, consertos de eletrodomésticos, substituição de lâmpadas e reatores, além da instalação de antenas, de pias, tanques, torneiras e de ventiladores de teto, entre outros.

O produto também protege contra diversos imprevistos, cobrindo danos causados por incêndio, raio, vazamento de água, impacto de veículos, queda de aeronave ou drones no imóvel, além de prejuízos causados por danos elétricos e vendaval.