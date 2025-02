André Lauzana é o novo vice-presidente Financeiro da Prudential

André Lauzana assume a vice-presidência Financeira da Prudential do Brasil a partir deste mês e passa a integrar o comitê executivo da companhia. Com uma sólida carreira nos mercados de seguros e financeiro, Lauzana retorna à Prudential após quase duas décadas. Ao longo de sua trajetória profissional, ele esteve à frente de posições executivas na Icatu Seguros e SulAmérica e tornou-se sócio e membro do comitê executivo do Banco Modal.

“André Lauzana fez parte do início da nossa história e agora retorna à Prudential após uma trajetória de sucesso e realizações por mais de mais de 20 anos no mercado segurador e financeiro. Ele conhece muito bem o nosso setor, propósito e modelo de negócios. Tenho certeza de que fará contribuições importantes para um crescimento ainda mais forte e sustentável da companhia no país”, diz a CEO da Prudential do Brasil, Patricia Freitas.