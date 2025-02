EXCLUSIVO – A atuação do MGA, fora do Brasil, é medida pela capacidade de resseguro que é cedida aos MGA’s para criar produtos. Por aqui, a capacidade de resseguro é dada para a seguradora e os MGA’s não são identificados como figura de intermediação. Mesmo assim, a Multiplica Seguros aposta na atuação neste segmento para criar novas oportunidades de negócio.

O formato de operação da Multiplica é firmar o contrato com uma seguradora, montar a área de subscrição para o produto que ela deseja operar e fazer o processo de colocação com o broker de resseguro. “Somos prestadores de serviço da seguradora, não um broker”, explica Fernando Martinez, co-fundador e CEO da Multiplica Seguros, braço da empresa de Crédito e Investimento.

Fora do Brasil, os MGA’s são brokers que realizam a venda final. Martinez acredita que o próximo passo para o Brasil é a regulamentação, deixando de ser visto como prestador de serviço e passando a atuar na linha de frente. Entretanto, Martinez reconhece que ainda não há nenhuma movimentação neste sentido. “Houve um questionamento no passado de como a Susep identificava os MGA’s. Ela ressaltou que a fiscalização dela é sobre as seguradoras”.

Martinez conta que no início do processo de MGA se pensa apenas em produtos novos. “Porém, fomos para o mercado tradicional, para dar capacidade às seguradoras de atuarem em novos mercados. Um exemplo: desde janeiro de 2025, fechamos uma exclusividade com BVix e montamos toda a operação dela em ramos elementares, com abordagem e entrega um pouco diferentes. O segundo passo será trazer especialização para operação”.

A Multiplica Seguros conta ainda com uma parceria com a MDS para distribuir seguros tradicionais para os clientes do grupo. O MGA é uma figura independente que prove oportunidade de nicho. Estas operações são completamente segregadas.

Martinez destaca: “O que temos feito é focar no dia a dia para trazer produtos diferenciados. Criamos um produto prestamista que não existe no mercado, com clausulado e condições próprias, produto mais amplo que o tradicional que já está rodando em duas seguradoras e que, em 2024, fechou com R$ 35 milhões em prêmios. Para 2025, a projeção é de R$ 50 milhões.