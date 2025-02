Exalt Saúde expande atendimento para o segmento Middle Market

A Exalt Saúde, assessoria especializada em seguros odontológicos e de saúde, anuncia um novo e estratégico passo em sua trajetória de crescimento: a expansão do atendimento comercial para o segmento Middle Market. Agora, a empresa passa a oferecer soluções a companhias com até 200 vidas, ampliando seu alcance e reforçando o compromisso em atender às demandas do mercado com ainda mais eficiência e personalização.

Novo ano, novas oportunidades

Desde sua fundação, em 2021, a Exalt Saúde tem se dedicado à comercialização de planos de saúde e odontológicos para contratos PME de até 30 vidas, oferecendo soluções das principais operadoras do país, com foco em sócios e diretores. Em 2024, a empresa consolidou sua expertise na oferta de planos nacionais, garantindo diferentes grades de reembolso, acomodação individual e acesso às principais redes de hospitais e laboratórios do Brasil.

Entre os marcos alcançados no último ano, destacam-se mais de 3 mil vidas ativas em planos de saúde, 80 corretores comercializando novos contratos e a transmissão de 670 contratos de saúde no período. Com a recente expansão para o segmento Middle Market, a Exalt Saúde amplia sua atuação para atender agora não apenas sócios e diretores, mas também colaboradores, oferecendo um portfólio equilibrado entre custo e benefício.

Para conduzir essa nova etapa, a empresa anuncia a chegada de Diego Marcenes como Coordenador Comercial. Graduado em Administração de Empresas com especialização em Liderança, Diego Marcenes possui 18 anos de experiência no setor de seguros e planos de saúde, com passagens por grandes empresas como SulAmérica, Amil e YIA.

Sua trajetória profissional, marcada pela atuação em diferentes mercados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, reforça sua capacidade de adaptação e crescimento. “Estou entusiasmado com a oportunidade de contribuir para a expansão da Exalt Saúde e fortalecer a presença da empresa no segmento Middle Market. Nosso objetivo é oferecer um suporte comercial robusto e estratégico, garantindo a melhor experiência para corretores e clientes”, destaca Diego.

O departamento operacional da Exalt Saúde também garante um suporte ágil e eficiente para corretores assessorados, desde a implantação de novos planos de saúde e odontologia in loco até a gestão de inclusões e exclusões de beneficiários.

“A Exalt Saúde segue comprometida em oferecer suporte estratégico e humanizado na comercialização de contratos de saúde e odontológico, assegurando atendimento em todo o estado de São Paulo e suporte a clientes em âmbito nacional”, conclui Diego Marcenes.