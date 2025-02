Mitsui Seguros anuncia Ricardo Beyer como Superintendente 

Como parte de sua estratégia de crescimento no Brasil, a Mitsui Sumitomo Seguros anuncia a chegada de Ricardo Beyer como novo Superintendente de Marine.

Profissional com mais de 24 anos de experiência em Transportes, RD Equipamentos, Operador Portuário e Cascos Marítimos, Beyer é graduado em Matemática e Ciências Atuariais, além de possuir pós-graduação em seguros e previdência. Sua carreira inclui passagens por algumas das principais empresas do setor, como AIG, Chubb, Fairfax, Itaú XL e HDI, consolidando sua expertise no mercado.

Reportando-se diretamente ao Diretor Geral, Luiz Nagamine, Beyer terá o desafio de elevar a carteira de Marine a um novo patamar, reforçando o compromisso da Mitsui Sumitomo Seguros em oferecer soluções mais inovadoras e estratégicas para seus clientes.