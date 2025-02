Minas Gerais atingiu um marco histórico no setor de saúde suplementar em 2024. Segundo a 102ª edição da NAB (Nota de Acompanhamento de Beneficiários), produzida pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), o Estado registrou o recorde de 5,8 milhões de beneficiários de planos médico-hospitalares em dezembro de 2024, crescimento de 2,4% ante o ano anterior, consolidando-se como o segundo maior mercado da região Sudeste, atrás apenas de São Paulo.

Os principais destaques da Análise Especial do relatório incluem:

Crescimento expressivo dos planos coletivos empresariais : aumento de 130,2 mil beneficiários, alta de 3,1%, no último ano.

: aumento de 130,2 mil beneficiários, alta de 3,1%, no último ano. Expansão do mercado de trabalho : segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, Minas Gerais registrou 139,5 mil novas vagas formais entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024 (crescimento de 2,9%).

: segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, Minas Gerais registrou 139,5 mil novas vagas formais entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024 (crescimento de 2,9%). Taxa de cobertura acima da média nacional : 28,3% da população mineira possui plano médico-hospitalar, superando a média nacional de 24,6%.

: 28,3% da população mineira possui plano médico-hospitalar, superando a média nacional de 24,6%. Aumento do número de beneficiários em todas as faixas etárias, com destaque para a população de 59 anos ou mais, que teve o maior crescimento percentual (alta de 3,4%).

O superintendente executivo do IESS, José Cechin, destaca a correlação entre o crescimento do mercado de trabalho e a expansão de beneficiários no Estado.

“O crescimento do número de beneficiários em Minas Gerais reflete a atividade econômica no Estado, a qualidade dos empregos gerados (considerando o benefício dos planos de saúde para os empregados) e a valorização da saúde pelos mineiros”, analisa. “O aumento do emprego formal impulsiona diretamente a contratação de planos coletivos empresariais, garantindo acesso a assistência médica de qualidade para um número crescente de trabalhadores e suas famílias.”