12ª Semana Nacional de Educação Financeira já tem data definida

A Semana ENEF, organizada pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF), representa um esforço coletivo pela educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal. A iniciativa conta com a participação de instituições públicas, privadas e da comunidade escolar, com o objetivo de compartilhar conhecimentos, estimular atitudes e comportamentos e construir, desde cedo, uma base sólida para a tomada de decisões financeiras por parte de todos os brasileiros.

A organização do evento convida instituições de todos os setores a contribuírem, seja promovendo atividades próprias ou em parceria com os membros do FBEF. O objetivo principal é sensibilizar crianças, adolescentes e jovens de forma direta, destacando a importância de hábitos financeiros saudáveis para o futuro.

Para Alessandro Octaviani, Superintendente da Susep e atual Presidente do FBEF, “formar cidadãos financeiramente conscientes e preparados é um esforço coletivo que deve começar desde a infância. Este ano, a Semana ENEF reforçará a união entre instituições públicas, privadas e a comunidade escolar para construir alicerces que impactem positivamente toda a sociedade brasileira”.

Instituições interessadas em participar já podem começar a planejar e organizar ações para a Semana ENEF 2025. Informações sobre o cadastramento das iniciativas na agenda oficial do evento serão divulgadas em breve.

Desde 2014, a Semana ENEF tem se consolidado como um evento nacional de referência na promoção da educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal. Reunindo diversas iniciativas gratuitas em todo o Brasil em 2025, seu foco principal será preparar crianças, adolescentes e jovens para um futuro financeiramente mais consciente.



Durante a semana, poderão ser promovidas atividades voltadas, por exemplo, para:



Disseminação de conhecimentos básicos de finanças desde a infância;

Capacitação de educadores para tratar sobre educação financeira;

Promoção do diálogo sobre educação financeira no âmbito escolar e familiar;

Estímulo a hábitos financeiros saudáveis e escolhas responsáveis entre os jovens.



Contudo, o tema da Semana ENEF é apenas uma referência para orientar o desenvolvimento de novas ações, que não impede os participantes de abordarem outros assuntos de seu interesse, criatividade é um componente importante do sucesso dessa iniciativa. O essencial é observar as diretrizes da Estratégia Nacional de Educação Financeira (entre elas, prevalência do interesse público; atuação por meio de informação, formação e orientação; e proibição de oferta de produtos e serviços nas atividades promovidas).



Criado em 2020, o FBEF coordena a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) e promove ações colaborativas para elevar o nível de educação financeira no Brasil. Sua presidência é rotativa e, em 2025, está sendo exercida pela Superintendência de Seguros Privados (Susep).



A ENEF tem foco em iniciativas, projetos e programas realizados pelos integrantes do Fórum, tanto de forma individual quanto por meio de parcerias com instituições públicas, privadas ou do terceiro setor.



Além da Susep, compõem o Fórum: