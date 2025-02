Ituran Brasil lança solução para motoristas de elétricos

A mobilidade elétrica avança rapidamente no Brasil. Em 2024, as vendas de carros elétricos atingiram 61.615 mil unidades, um salto de 219% em relação ao ano anterior. Só no último trimestre, foram comercializados 15.894 veículos, um recorde trimestral, de acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). De olho nesse mercado em expansão, a Ituran Brasil lança em fevereiro o EV-Plan, uma solução para clientes que conecta o carro elétrico ao aplicativo Ituran Digital BR, permitindo que motoristas planejem seus trajetos do dia e otimizem os pontos de recarga em eletropostos, garantindo mais tranquilidade, previsibilidade no tempo e controle dos gastos com energia.

“O EV-Plan foi criado para tornar a experiência dos motoristas mais eficiente e eliminar a preocupação sobre a autonomia da bateria. Utilizando Inteligência Artificial e um avançado algoritmo de cálculo, a solução analisa dados do veículo em tempo real e os cruza com informações de topografia, clima e trânsito para identificar as melhores rotas, incluindo possíveis paradas em eletropostos”, explica Amit Louzon, CEO da Ituran Brasil. “Não é mais necessário planejar trajeto por trajeto, pois com o EV-Plan o cliente adiciona todos os destinos do seu dia de uma única vez e garante que cada quilômetro seja planejado com precisão, otimizando seu tempo nos trajetos e criando uma jornada elétrica sem imprevistos”, ressalta Louzon.

Com uma interface intuitiva e exclusiva para clientes, o EV-Plan está habilitado dentro do app Ituran Digital BR, que permite o monitoramento em tempo real da bateria e a autonomia, além do planejamento detalhado de trajetos únicos ou multidestinos e notificações inteligentes sobre nível de carga e mudanças de rota.

Principais funcionalidades do EV-Plan Ituran:

Status da bateria em tempo real: Monitora o status de carregamento e a autonomia do veículo em quilômetros, mostrando o percentual diretamente na tela inicial.

Planejamento inteligente de rotas: Além da condição do trânsito e mapa de eletropostos, a solução considera a previsão do clima, topografia do trajeto e o status real da bateria do veículo para sugerir as melhores rotas, seja para um ou mais destinos.

Sem imprevistos: A solução otimiza a rotina diária do cliente Ituran, priorizando o melhor aproveitamento do tempo de viagem e permitindo ver antecipadamente os trajetos, custos de carregamento, tempo necessário de carregamento e o nível de bateria ao final do roteiro.

Conexão total com o carro: Criação de percursos personalizados, com um ou mais destinos, considerando o nível real de bateria do veículo no momento da roteirização.

Alertas proativos: Notificações sobre o nível crítico de bateria, lembretes de horário de saída, alertas de mudanças de rotas pré-planejadas e término do carregamento.

“Com o EV-Plan, o motorista não precisa mais alternar entre diferentes aplicativos para monitorar a autonomia do carro, planejar rotas ou localizar pontos de recarga. A solução integra todas essas funcionalidades conectando o status do veículo, o roteirizador, as condições do ambiente e o mapa de carregadores com precisão e muita praticidade”, destaca Rita Gimenes, head de Experiência do Cliente (CX) da Ituran Brasil.

A novidade está disponível em toda a família de produtos do Ituran com Seguro EV (Veículo Elétrico) sem custo adicional ao cliente, e também no portfólio de rastreadores da companhia, desde que seja instalado em um veículo elétrico. Além disso, os clientes têm acesso às recentes inovações lançadas no app Ituran Digital BR, como o Mapa de Risco, que utiliza uma base de inteligência de dados, Big Data e Machine Learning para apresentar na palma da mão dos clientes as áreas de risco conforme o perfil do veículo.

“A mobilidade elétrica está evoluindo rapidamente, e a Ituran Brasil está à frente dessa transformação, garantindo mais segurança, controle e praticidade para os brasileiros”, finaliza Amit Louzon.