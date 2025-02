Akad estreia no ramo de seguros para Shopping Centers

A Akad acaba de ingressar no mercado de seguros para shopping centers. Nas últimas semanas, a companhia fechou negócio com seis shoppings de médio e grande porte em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Alagoas. Outros dez mantêm negociações em andamento com a seguradora, que se prepara para receber mais de 60 pedidos de cotação até o final do ano.

A estrutura complexa dos empreendimentos, aliada ao grande fluxo de pessoas e mercadorias, vinha historicamente desencorajando a aposta das seguradoras no segmento. Atualmente, apenas seis empresas desafiam os riscos elevados de acidentes e indenizações para oferecer um seguro de Responsabilidade Civil específico para shoppings no Brasil.

Como diferencial, a seguradora aposta no uso de inteligência artificial e outras tecnologias para agilizar o processo de análise de subscrição e flexibilidade na forma de pagamento para pequenos, médios e grandes empreendimentos. A expectativa é que a seguradora consiga emitir as apólices em até 7 dias úteis após o recebimento do pedido de emissão, prazo que corresponde à metade do atualmente praticado pelo mercado.

Antes da estreia, a companhia mais que dobrou sua equipe de Responsabilidade Civil Geral, agora reforçada com subscritores acostumados a atuar com produtos de proteção para shoppings em outras grandes seguradoras. Liderados pela coordenadora de RC Caroline Santos, os integrantes somam mais de 100 anos de experiência no mercado segurador.

Com um limite de cobertura de R$50 milhões, a seguradora garante envergadura para atender e analisar qualquer um dos 648 shoppings hoje espalhados pelo Brasil, segundo o censo mais recente da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). Juntos, os empreendimentos movimentam e recebem mensalmente 476 milhões de visitantes, que movimentam R$194,7 bilhões.

A cobertura tradicional do RC Shopping da Akad protege os shoppings contra risco de incêndios, explosão, vazamento e/ou infiltração de água e esgoto originados nas instalações dos empreendimentos e até mesmo furto de veículos nas dependências do segurado. Incidentes mais triviais envolvendo os visitantes também estão inclusos, resguardando os estabelecimentos de reclamações e processos judiciais quando alguém escorrega em pisos molhados ou prende parte do corpo em portas automáticas. A companhia oferecerá ainda coberturas adicionais para roubo de veículos no estacionamento, morte ou invalidez de funcionário e danos causados aos conteúdos de lojistas por incêndio e/ou explosão.

Além de proteger o patrimônio físico, o seguro traz segurança jurídica ao empreendimento, cobrindo responsabilidade civil em casos de acidentes com visitantes e funcionários. “A apólice permite que o shopping opere dentro de um padrão de segurança em situações emergenciais, agregando previsibilidade financeira e elevando a confiança de lojistas, clientes e investidores”, afirma Caroline Santos.

Na avaliação de Bruno Lino, subscritor da Akad, acidentes midiáticos recentes em shoppings pelo Brasil despertaram a atenção de gestores para a importância do seguro. Em janeiro, as fortes chuvas em São Paulo causaram o desabamento do telhado do shopping Center Norte. Em julho do ano passado, um incêndio de grandes proporções atingiu o Shopping Popular de Cuiabá. Já em 2023, a queda de parte do teto do Osasco Plaza Shopping assustou e quase feriu visitantes e comerciantes.