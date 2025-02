Emerson Valentim assume como diretor comercial Brasil na Porto

A Porto anuncia Emerson Valentim como seu novo diretor comercial Brasil. Com mais de 20 anos de experiência no setor de seguros, o executivo assume a posição com a missão de liderar estratégias de crescimento, otimizar operações e expandir a distribuição de produtos da companhia.

Com MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral, Emerson construiu uma trajetória consolidada na área comercial e de vendas, destacando-se pela liderança em estratégias de crescimento e pela construção de relacionamentos sólidos com clientes e parceiros. Antes de assumir o cargo atual, Emerson atuava como diretor comercial de São Paulo e região Metropolitana na Porto.

À frente da Diretoria Comercial Brasil, Emerson lidera uma nova estrutura do time comercial, composta por mais de 50 sucursais e 8 diretorias comerciais especializadas em diversas frentes, incluindo canais diferenciados, corretores potenciais e expansão regional. Com foco especial na regionalização, a Porto seguirá fortalecendo sua presença no país ampliando o suporte aos corretores e garantindo proximidade com os clientes em todas as localidades.

“Assumir esse novo desafio na Porto é uma grande honra. Nosso foco será intensificar o relacionamento com os corretores, expandir a presença regional e oferecer soluções inovadoras que consolidem ainda mais a nossa liderança no mercado segurador. Com uma estrutura comercial robusta, seguimos comprometidos em garantir resultados sustentáveis e fortalecer a presença e a reputação da marca no país”, afirma Emerson Valentim.