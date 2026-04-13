ANSP Fórum debate clima e papel do seguro pós-COP30

A Academia Nacional de Seguros e Previdência realizou, no dia 6 de abril, o ANSP Fórum II – ESG | Pós COP30, na sede da Porto Seguro, em São Paulo. O evento reuniu especialistas, lideranças do setor e representantes institucionais para discutir os impactos da agenda climática e os desdobramentos para o mercado segurador.

O encontro se consolidou como um espaço de debate técnico sobre os desafios e oportunidades associados às mudanças climáticas, com foco na construção de uma economia mais resiliente e no papel do seguro como instrumento de mitigação de riscos.

A abertura contou com a participação de Patricia Chacon, CEO da Porto Seguro, que destacou a evolução da agenda climática no ambiente corporativo. Segundo ela, o tema deixou de ser apenas uma pauta global para se tornar um compromisso concreto das empresas, com impacto direto na atuação do setor de seguros, inclusive no contexto da COP30.

Na sequência, Edmur de Almeida reforçou o papel da ANSP na promoção de conhecimento e no estímulo ao debate qualificado. Ele destacou a posição estratégica do setor segurador na gestão e mitigação de riscos climáticos.

O primeiro painel, “Legado da COP30 e perspectivas para a COP31”, reuniu Cláudia Prates, da Confederação Nacional das Seguradoras, Júlia Lins, da Superintendência de Seguros Privados, e Rafaela Barreda, da Federação Nacional das Empresas de Resseguros. O debate abordou os desdobramentos da COP30 e a necessidade de ampliar o protagonismo do setor na agenda climática, incluindo a integração entre seguradoras e instituições financeiras e o desenvolvimento de soluções como microseguros e produtos paramétricos.

O segundo painel, “Contabilização e mitigação de emissões (Case PCAF Brasil)”, contou com a participação de Patrícia Coimbra, Nathalia Pereira e Maria Taborda, com mediação de Rodrigo Favetta. O painel destacou os desafios na mensuração de emissões, especialmente no escopo 3, e o papel do setor financeiro na transição para uma economia de baixo carbono.

Já o terceiro painel, “Do risco à solução: inteligência climática para a gestão de riscos”, reuniu Pedro Werneck, Vitor Boaventura e Marjorie Leite. A discussão trouxe uma abordagem prática sobre o uso de dados, modelagem e inteligência preditiva para antecipação de eventos extremos e apoio à tomada de decisão.

O encerramento foi conduzido por Felipe Name, que destacou a relevância do fórum como espaço de construção coletiva de conhecimento e integração entre diferentes áreas do setor.