Muitas pessoas associam o corretor de seguros exclusivamente à proteção de bens e vidas (muitas vezes apenas de automóvel). André Duarte, diretor geral da Lojacorr Consórcios, lembra que ao fazer consórcio com um corretor de seguros, o cliente pode ter uma assessoria personalizada de um profissional de sua inteira confiança e que vem expandindo sua atuação no mercado e oferecendo, além de apólices securitárias, também a possibilidade de investimento em consórcios.

“O corretor de seguros avalia as necessidades de cada cliente, orientando-o sobre os melhores produtos e soluções, garantindo segurança e praticidade em todas as etapas do processo. Ele já tem expertise em planejamento financeiro e proteção patrimonial e ainda pode complementar a contratação dos seguros, garantindo mais tranquilidade para quem também passa a investir em consórcios”, explica.

André Duarte, diretor geral da Lojacorr Consórcios

Essa atuação do corretor contribui para a diversificação de carteira e beneficia a população que pode contar com o atendimento completo de um corretor de seguros, com uma abordagem mais estratégica e personalizada.

Duarte destaca ainda que além de fidelizar ainda mais seus clientes, o corretor pode ter o consórcio com uma ferramenta que pode servir como porta de entrada para novos clientes e um diferencial competitivo para os corretores. “Também gera excelentes comissões durante todo o período do grupo e permite que o profissional se posicione como um consultor financeiro completo”, diz.

Na Lojacorr Consórcios, por exemplo, 100% dos parceiros são corretores de seguros. “Temos aqui muitas corretoras parceiras da Lojacorr, maior rede de corretoras de seguros do país, e consequentemente também se tornam parceiros Lojacorr Consórcios. O diferencial é justamente aumentar seu portfólio e atender o segurado por completo”, aponta.