Agger adquire Trindade para entrar na área de benefícios

A Agger anunciou a aquisição de 100% das operações da Trindade Tecnologia, empresa líder em sistemas para gerenciamento e cotações de planos de saúde e benefícios. Juntas, as duas companhias terão um quadro de 150 funcionários e atenderão mais de 86 mil usuários e 16,2 mil corretores de seguros em todo o país. A expectativa é realizar mais de 50 milhões de cotações por mês, em 41 seguradoras e 750 operadoras e administradoras de planos de saúde, nos dois sistemas.

A compra marca a entrada da Agger no mercado de planos de saúde e benefícios. “Há uma demanda antiga dos clientes para incorporarmos uma solução de planos de saúde em nossa plataforma, que sempre se destacou por oferecer uma ampla gama de produtos (até então 14 ramos). Isso reflete a evolução do nosso setor, no qual o corretor de seguros começa a identificar novas oportunidades de crescimento. Estamos fortalecendo nosso diferencial competitivo frente aos atuais clientes, aumentando a oferta de produtos e serviços, além de também posicionar nosso multicálculo como uma solução estratégica para diferentes mercados”, afirma Gabriel Ronacher, CEO da Agger.

O acordo acontece em um período de forte crescimento para a Agger, que faz seu segundo movimento de aquisição em pouco mais de um ano. Em janeiro de 2024, a empresa anunciou a compra da Infocap, líder em gestão e cotações de seguros no Sul do país. Hoje, a Agger já atua em mais de 95% dos municípios brasileiros com sua ferramenta de multicálculo e cota 4 em cada 10 seguros auto fechados no país. Sob o comando de Gabriel Ronacher, desde 2021, triplicou seu faturamento e vem crescendo acima dos 20% a cada ano. Com a aquisição da Trindade, a empresa projeta um aumento de receita de 20% em 2025.

“Assim como na aquisição da Infocap, um próximo passo importante que vamos dar é olhar para a integração das duas empresas como um todo. Nosso foco é garantir que não só os clientes tenham uma boa experiência, mas que os colaboradores que agora se juntam à Agger também se sintam parte fundamental do processo”, garante André Marques (Billy), COO da Agger.

A aquisição não muda o Conselho de Administração e o quadro de investidores da Agger. Gabriel Ronacher segue como CEO de ambas as empresas e André Marques (Billy) como COO. Os diretores da Trindade Tecnologia permanecem em seus respectivos cargos, prontos para ocupar posições estratégicas. “Em nossa jornada, contamos com um time dedicado que tornou a Trindade uma empresa referência, combinando conhecimento de mercado, expertise e um DNA digital voltado à inovação. Sempre buscamos oferecer soluções robustas e especializadas para o setor de saúde, de forma sustentável e contínua. Muitos clientes nos cobravam a ampliação das cotações para outros ramos de seguros, e essa aquisição veio para atender essa demanda, garantindo mais possibilidades com a mesma segurança e confiança de sempre”, finaliza Leonardo Cesar Trindade, fundador da Trindade Tecnologia.