Planos Seguros fala sobre a importância do triathlon para a saúde

As ações do Projeto Vida Longa, com foco em hábitos saudáveis, seguem em 2025. O videocast Planos Seguros com a Seguradora ALM, veiculado na rádio BandNews RJ, abordou a Superação e o Poder do Esporte. A jornalista Gabriela Morgado e Alexandre Dominguez, CEO da Seguradora ALM, receberam a médica e triatleta, Mariana Zarur.

A importância de equilibrar a vida pessoal e a prática esportiva é fundamental para um desenvolvimento saudável e sustentável. Durante a entrevista, Mariana Zarur destacou como a disciplina e a automotivação são essenciais nesse processo. “A prática de triatlo exige uma gestão cuidadosa do tempo e inclusão de diferentes modalidades. A protagonista relata como organizou os treinos e os compromissos familiares para conciliar tudo”.

Quando existe uma rotina estruturada, incluindo a atividade física, os estudos, o foco na saúde e na qualidade de vida garante todos os aspectos da jornada, com um equilíbrio no tempo voltado para a vida pessoal. “A vida é uma entrega contínua que requer comprometimento e superação. O triathlon fortalece essa entrega, ajudando as pessoas a alcançarem suas metas e a lidarem com desafios diários. A prática esportiva traz benefícios emocionais, como a liberação de endorfinas, que contribuem para a felicidade. “A sensação pós-treino é geralmente positiva e motivadora”, reforçou a convidada.

O triathlon oferece diversos benefícios, como a melhora do sistema cardiovascular, essencial para a saúde geral. A prática regular deste esporte intenso ajuda a queimar calorias, melhora a composição corporal. Além disso, pode prevenir a aterosclerose ao inibir o acúmulo de placas nas artérias, promovendo uma circulação sanguínea mais saudável.O Projeto Vida Longa em 2025 segue com as veiculações dos videocasts na rádio BandNews FM RJ, os sorteios mensais no Instagram, além das atividades voltadas para uma vida longa e saudável. Mais do que inclusivo, o seguro é para todos! Acompanhe as nossas ações no Youtube e no Instagram da Seguradora ALM.