Bradesco lança curso sobre Seguro Engenharia com a Swiss Re

O aprimoramento e a capacitação contínua dos corretores de seguros são pontos centrais do relacionamento da Bradesco Seguros com seus principais agentes de distribuição de produtos. Por meio da plataforma Universeg, a seguradora oferece uma série de conteúdos e cursos exclusivos, para que os profissionais possam atuar como verdadeiros consultores para seus clientes. Como parte desse pacote de materiais, a Bradesco Seguros, em parceria com a Swiss Re Corporate Solutions, disponibilizará o Curso do “Seguro Engenharia – Construção e Reforma”.

Com data de início marcada para a primeira semana de março, a trilha do curso será totalmente online e contará com podcast exclusivo, guia com as características fundamentais do produto e materiais de apoio.

“Lançamos o produto Seguro Engenharia – Construção e Reforma no segundo semestre do ano passado e por meio deste curso inédito, vamos oferecer aos corretores todo o apoio e ferramentas necessários para que eles possam entregar as melhores soluções aos seus clientes e potenciais clientes, visto que o mercado de construção civil é muito grande no Brasil”, afirma o Diretor Comercial da Bradesco Seguros, Leonardo Freitas.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor de construção civil nacional é responsável por movimentar milhares de novos empreendimentos todos os anos. Apenas no ramo imobiliário, que abrange tanto empreendimentos residenciais quanto comerciais, a média de lançamentos pode passar de 100 mil unidades habitacionais por ano, sem contar as obras de infraestrutura.

O novo “Seguro Engenharia – Construção e Reforma” traz cobertura de até R$100 milhões para a construção de novos edifícios até obras de reformas não estruturais. Além disso, garante proteção contra eventuais roubos ou furtos qualificados que possam ocorrer durante todo o processo da obra.

“O curso será bem completo. Apresentaremos todas as características do produto e a simplicidade da jornada de contratação, que é feita por meio de ferramenta on-line. Nossos materiais de apoio terão exemplos de modelos de cronogramas de obras utilizados para a implementação do seguro, além, é claro, do podcast exclusivo com dicas de negociações e condições de contratação”, destaca Leonardo. O podcast será apresentado pelo Head da Bradesco Business Division, Felipe Guimarães. Os corretores podem acessar o “Curso de Seguro Engenharia – Construção e Reforma” direto pela plataforma de capacitação do Grupo Bradesco Seguros, a Universeg. Uma ferramenta exclusiva para corretores de seguros, disponível no Portal de Negócios.