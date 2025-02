OON Seguradora destaca o valor do seguro auto no Carnaval

O Carnaval de 2025 promete movimentar as estradas brasileiras e os destinos turísticos. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a previsão é de que o faturamento do setor atinja R$12,03 bilhões, um crescimento real de 2,1% em relação ao ano anterior, ajustado pela inflação.

Este será o Carnaval mais lucrativo desde 2015, impulsionado pela maior entrada de turistas estrangeiros no Brasil. Diante desse cenário, a OON Seguradora reforça a importância de contar com um seguro auto para proteger o patrimônio e garantir assistência em caso de imprevistos na estrada.

“O Carnaval é um período em que as viagens aumentam significativamente, assim como os riscos nas rodovias, como acidentes, furtos e pane mecânica. Ter um seguro auto garante que, em situações inesperadas, o motorista conte com suporte rápido e eficiente, evitando transtornos em um momento que deveria ser de lazer”, destaca Reinaldo Aguimar, COO e cofundador da OON Seguradora.

A OON Seguradora aponta motivos para não pegar a estrada sem um seguro auto:

Trânsito mais intenso e maior risco de acidentes: Durante o Carnaval, o fluxo de veículos nas rodovias cresce consideravelmente, o que aumenta a probabilidade de colisões. Com um seguro auto, o motorista tem acesso imediato à assistência 24-7 em caso de imprevistos.

Maior exposição a furtos e roubos: Áreas turísticas e estacionamentos cheios são alvos comuns para ações criminosas. Um seguro auto oferece cobertura para essas situações, garantindo maior segurança e apoio em caso de sinistro.

Problemas mecânicos inesperados: Viagens longas podem causar falhas no veículo, como pane elétrica ou superaquecimento. O seguro auto inclui serviços como reboque e socorro mecânico, minimizando os transtornos na estrada.

Evitar despesas imprevistas: Reparos em caso de acidente podem gerar altos custos. O seguro auto cobre esses gastos, permitindo que o motorista resolva qualquer dano de forma ágil e segura.

Viajar com mais tranquilidade: Saber que o veículo está protegido proporciona mais conforto e segurança para aproveitar o feriado sem preocupações adicionais.

“Sabemos que imprevistos acontecem, principalmente em períodos de alto movimento. Nosso objetivo é proporcionar aos nossos segurados a tranquilidade de que, em qualquer situação, eles terão um suporte confiável e eficiente”, acrescenta Aguimar.