BVIX aposta no acesso ao seguros para novos consumidores

EXCLUSIVO – Lançada em abril de 2024 e com sede em São Paulo, a BVIX Seguradora chega ao mercado com a proposta de ampliar o acesso à proteção financeira por meio de soluções inovadoras e inclusivas. Seu portfólio cobre desde seguros de vida individuais, até seguros residenciais, corporativos, automotivos e frotas de transportadoras. A empresa busca trazer acessibilidade a todos os brasileiros , oferecendo produtos personalizados e de fácil aquisição, com opções de pagamento via PIX, boleto e cartão de crédito, podendo ser parcelados em até 12 vezes sem juros.

“A BVIX Seguradora iniciou sua operação com foco no mercado de São Paulo, onde está sediada. Em 2024, fizemos eventos de lançamento da marca no Rio de Janeiro e Brasília, marcando nossa presença nesses mercados estratégicos. Para 2025, nossos planos de expansão incluem as regiões Nordeste e Sul, mercados com grande potencial para soluções de seguros inclusivos e empresariais. Nosso crescimento é planejado e estruturado para garantir qualidade e inovação, buscando nos diferenciar no mercado,” afirma o diretor de planejamento e comercial da BVIX Seguradora, Ed de Almeida Carlos.

A companhia busca ampliar o acesso aos seguros por meio de tecnologia, adaptação às necessidades do mercado e novos recursos e disponibiliza microsseguros de vida focados na inclusão, assim como coberturas mais robustas para o mercado empresarial.

“Nos posicionamos como uma seguradora boutique, unindo inovação, personalização e tecnologia para oferecer um portfólio diverso, de microsseguros a seguros empresariais, sempre com foco na necessidade do cliente. Nossa proposta é simplificar o acesso ao seguro e proporcionar uma experiência diferenciada, valorizando o atendimento personalizado e soluções sob medida para cada perfil”, complementa o diretor.

A ampliação do acesso a seguros tem se destacado como um dos desafios e oportunidades mais relevantes para o setor no Brasil. Com uma parcela significativa da população ainda sem proteção financeira, iniciativas que incorporam soluções securitárias ao dia a dia dos brasileiros ganham importância. Modelos que vinculam seguros a programas sociais e parcerias com o varejo têm se mostrado caminhos viáveis para expandir a inclusão e fortalecer a cultura da proteção financeira no país. Nesse cenário, a seguradora ressalta que a oferta de coberturas acessíveis para diversas carteiras, como o seguro de vida coletiva e individual, residenciais, automotivos e outros, pode se tornar instrumento fundamental para a construção de maior segurança e estabilidade no longo prazo.

“A proposta de incluir seguros básicos no dia a dia do consumidor brasileiro, seja por meio de programas sociais como o Bolsa Família, que hoje tem uma abrangência estimada de 21 milhões de famílias e cerca de 54 milhões de pessoas, seja por parcerias com grandes varejistas, é uma tendência. O Brasil está na vanguarda dessa discussão, e a BVIX acompanha de perto essas iniciativas, pois acreditamos que ampliar a inclusão securitária é um passo essencial para garantir maior proteção e estabilidade financeira para milhões de famílias”, destaca o executivo.

“Acreditamos que o futuro do mercado segurador será guiado por três pilares fundamentais: digitalização, personalização e inclusão. A digitalização permite maior eficiência e acesso facilitado aos produtos; a personalização garante que cada cliente tenha soluções adequadas ao seu perfil e necessidades; e a inclusão amplia o alcance do setor, levando proteção para um público historicamente desassistido. Nossa atuação está alinhada a essa visão, e estamos preparados para liderar essa transformação no mercado”, conclui.

Lucas Monteiro