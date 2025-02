Alper Seguros anuncia Mario Cruz como novo diretor comercial

A Alper Seguros anuncia a chegada de Mário Cruz como novo diretor comercial para o mercado de segurador e ecossistema da Alper Network. Com mais de três décadas de experiência no setor, Cruz chega para fortalecer a estratégia de expansão da companhia em um momento de acelerado crescimento do mercado securitário brasileiro.

Com passagens por grandes corporações como Generali, Porto Seguro e SulAmérica, o executivo traz uma vasta bagagem para identificar e desenvolver novas oportunidades comerciais focadas no mercado de seguros serviços. Sua nomeação acontece em um momento muito positivo para a Alper, que vive processo de consolidação de sua posição no setor de seguros.

“O mercado de seguros é um mercado de crescimento acelerado, mesmo em um país onde muitas pessoas ainda não possuem um. Acredito no potencial de geração de negócios, e assumo a missão de trabalhar as oportunidades comerciais focadas no mercado segurador e serviços”, afirma Cruz.

A divisão comandada por Mário Cruz tem papel estratégico nos planos de crescimento da Alper através de geração de oportunidades no ecossistema segurador, com foco em seguros para Seguradoras, Prestadoras de serviços, Resseguradores e Reguladoras de sinistros.