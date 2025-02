Alper Seguros amplia Saúde PME com compra da Humani

A Alper Seguros, anuncia a aquisição da Humani, corretora especializada em benefícios para pequenas e médias empresas (PME), sediada em Osasco, na Grande São Paulo. A transação é a segunda aquisição da Alper no ano e a oitava na unidade de Benefícios da companhia. O movimento de consolidação de mercado é mais um passo dado pelo executivo Marcos Couto, CEO da Alper, que pretende liderar a fusão de outras corretoras ao longo do ano com um investimento de R$400 milhões.



Fundada em 2001, a Humani construiu uma sólida reputação no mercado, administrando uma carteira premium com mais de 8 mil vidas e R$100 milhões em prêmios. A corretora é reconhecida por sua excelência no processo comercial e pelo alto padrão de atendimento no pós-venda, resultando em expressivas taxas de retenção de clientes, tickets médios elevados por beneficiário e baixo índice de sinistralidade.



Sob a liderança de André de Barros Martins, vice-presidente sênior de Benefícios da Alper Seguros, essa aquisição consolida um modelo de operação que vem demonstrando crescimento sustentado ao longo dos anos. Além de incrementar a carteira de PME, que é parte importante do mercado de Benefícios. Além disso, a transação possibilita oportunidades de cross-sell, uma vez que a Humani tem sua atuação integralmente focada em um único ramo.



“A aquisição da Humani representa um movimento estratégico importante para a Alper no segmento PME. Estamos incorporando uma operação de alto padrão, com um modelo de negócio comprovado e uma carteira de clientes sólida”, afirma André de Barros Martins,. “Além disso, identificamos significativas oportunidades de negócios que nos permitirão expandir ainda mais nossa oferta de produtos e serviços para essa base de clientes”, destaca Martins.



Com a integração, Emmanuelle Burci, atual diretora da Humani, é responsável pela área comercial e de operação e assume a posição de diretora da filial de Osasco.