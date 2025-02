Apólice #305 – O mundo em que vivemos

2025 começou com muitas novidades, tanto na economia quanto no mercado de seguros. As seguradoras trabalham com a previsão de taxa de juros de 15% ao ano, o que contribui para melhorar os resultados, por um lado, mas também faz com que as pessoas tenham menos dinheiro disponível para investir em proteção. É difícil saber onde iremos parar, mas é certo que o abismo social só tende a crescer. E Apólice foi investigar o que irá acontecer no mercado.

Enquanto isso, o mercado de seguros continua buscando formas de atrair novos clientes para o setor. Uma delas foi a aprovação da Lei Complementar que regulariza a atuação das associações de proteção veicular e cooperativas. Pela nova regra, estas empresas poderão se sujeitar à fiscalização da Susep, o que as insere oficialmente no mercado de seguros. Teremos uma nova classe de produtos, que podem ter custo mais baixo, mas que terão garantia de entrega em caso de sinistro. Este setor pode agregar mais R$ 16 bilhões em prêmios ao mercado de seguro de automóveis, segundo estimativas da ENS (Escola de Negócios e Seguros), que já está preparando os profissionais da distribuição para agregarem os novos produtos ao porffolio.

A maior preocupação das autoridades é trazer estas empresas para o mercado fiscalizado, para evitar que os segurados sigam comprando um produto diferente como se fosse seguro.

Outro tema que preocupa o setor de seguros e a sociedade são as mudanças climáticas. Com eventos cada vez mais frequentes e severos, é necessário tomar providências para minimizar as perdas. Assistimos perplexos aos incêndios em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde companhias seguradoras já estão optando por não renovar as apólices, de olho na saúde da sua carteira. Certamente, esta não é a melhor solução para o segurado, principalmente porque lá eles possuem poder aquisitivo para continuar consumindo seguros.