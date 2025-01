PIX Premiado contempla novo beneficiário da Seguradora ALM

A Seguradora ALM contemplou a primeira beneficiária em 2025. A desenhista gráfica Claudia Silva, 63 anos, moradora de Inhaúma, no Rio de Janeiro, levou o PIX Premiado no valor de R$ 30 mil reais. Quem entregou a premiação foi Grace Domingos, coordenadora do serviço de atendimento ao cliente.

O ÉAGORA oferece benefícios que podem ser utilizados sem custo adicional. Ao contratar essa modalidade, o beneficiário concorre a sorteios mensais no valor de R$7.500,00. O produto contempla coberturas como Morte Acidental e Invalidez Permanente Total por Acidente (IPTA), além do auxílio alimentação em casos de falecimento, Auxílio Despesa, Assistëncia Residencial, descontos em medicamentos, com acesso a cupons e benefícios oferecidos por diversas lojas, como pet shop, varejo de roupas, beleza e gastronomia.

“A Capitalização possui uma versatilidade para atender as necessidades das pessoas, porque é um dinheiro extra que reforça o orçamento familiar. Investir nesses sorteios geram possibilidades do segurado realizar seus propósitos, de maneira segura. Vamos manter os sorteios do PIX Premiado em 2025, para agregar de forma positiva para os nossos beneficiários. Incentivar ações que fomentem uma vida longa, é a nossa prioridade”, concluiu Alexandre Dominguez, CEO da Seguradora ALM.

