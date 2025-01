Relatório de Ouvidorias 2023 mostra alto índice na solução de reclamações

A 8ª edição do Relatório de Atividades das Ouvidorias do Setor de Seguros, com dados de 2023, mostra que foram registradas pelas 116 ouvidorias das empresas do setor cadastradas, 217.397 demandas. O documento divulgado pela CNseg abrange os números e informações relativas às reclamações tratadas no ano pelas ouvidorias do setor segurador brasileiro, fornecendo um panorama detalhado e atualizado das interações entre consumidores e essas entidades, além do relato das ações da Comissão de Ouvidoria junto aos consumidores e aos órgãos de defesa do consumidor e reguladores.

Em 2023, foram registradas pelas 116 ouvidorias das empresas do setor cadastradas, 217.397 reclamações. Deste total, 214.828 referem-se aos segmentos de seguros gerais. O ramo de seguro de automóveis foi o que apresentou maior número de demandas (54,2%).

Já na saúde suplementar, a maioria das demandas se relacionava aos planos coletivo empresarial – médico hospitalar (34,6%). Em seguros de pessoas, 53,1% das demandas eram sobre o seguro prestamista e em previdência complementar aberta, 44% das delas eram em relação aos planos individuais – risco (44%), enquanto no segmento da capitalização, 94,4% se referiam à modalidade tradicional. E, além disso, ainda houve 2.569 demandas registradas pelas Seguradora Lider-DPVAT.

O documento também aponta que 27,7% das demandas relativas a seguros, previdência complementar aberta e capitalização chegaram às ouvidorias por meio da plataforma Consumidor.Gov.br e 27% via telefone. Já os meios remotos e demais canais indiretos corresponderam a 17% das demandas, enquanto as demandas envolvendo saúde suplementar chegaram em 59,1% das vezes via telefone e em 12,1% das vezes via os sites das empresas.

Outro ponto de destaque é que 61% das demandas referentes a seguros gerais, seguros de pessoas, previdência complementar aberta e capitalização foram consideradas improcedentes, enquanto na saúde suplementar esse índice foi de 52,4%.

Quanto ao tempo de resposta das demandas, 54,2% das mesmas ocorreram em até 10 dias, com apenas 6,3% passando dos 30 dias.

Índice de Efetividade das Ouvidoria apresenta resultado histórico

Um tópico que se destaca no Relatório é o “Índice de Efetividade das Ouvidorias”, que foi elaborado com a contribuição de 69,73% das empresas participantes da Comissão das Ouvidorias da CNseg, correspondendo a 149.815 demandas computadas. Isso demonstra que em 2023, 98,6% das demandas tratadas nas ouvidorias não se desdobraram em ações judiciais ou em multas aplicadas pelos Procons. Trata-se de um percentual histórico, jamais alcançado desde o início do levantamento, evidenciando a evolução no atendimento às demandas dos consumidores.

“A sustentabilidade de qualquer setor econômico está intimamente relacionada à satisfação dos consumidores e ao aprimoramento constante dos processos e as ouvidorias das empresas do setor de seguros contribuem diretamente para essa satisfação e esse aprimoramento, sendo importantes ferramentas de governança”, destaca o presidente da Comissão de Ouvidoria da CNseg, Silas Rivelle.

O relatório também destaca o papel das ouvidorias do setor segurador na mediação de conflitos e na defesa dos direitos dos consumidores, sendo elas também responsáveis por propor melhorias nos processos internos das empresas com base na análise das queixas recebidas.

A íntegra do Relatório de Atividades das Ouvidorias do Setor de Seguros de 2023 pode ser acessada clicando aqui.