Seguro para sistemas fotovoltaicos: não se pode ignorar essa necessidade

A corrida pela energia solar no Brasil impulsiona a demanda por seguros especializados. Com mais de 46 GW de potência instalada, o país ocupa a sexta posição de maior produtor mundial, e agora busca no seguro a forma de proteger seus equipamentos fotovoltaicos.

Para Jéssica Cassiana, representante da Pansera em Sorriso-MT, é essencial que o mercado acompanhe essa evolução. “O mercado de energia solar é relativamente novo, mas cresceu muito rápido. Assim como contratamos seguros específicos para carros ou celulares, é justo que o cliente tenha um produto voltado exclusivamente para seu sistema solar com amparo completo, sem depender de seguros patrimoniais ou residenciais genéricos”, explica.

Nos últimos cinco anos, a Pansera tem se empenhado em compreender as especificidades do setor fotovoltaico, conversando com engenheiros, integradores e organizações como a Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica) como forma de ajudar o mercado de seguros nesta demanda. Essas iniciativas culminaram, em 2024, na avaliação de um produto que pudesse satisfazer as exigências dos consumidores, bem como também ajudasse o setor de seguros como um todo.

Maurício Rodrigues, destaca os avanços trazidos pelo novo produto específico de energia solar, como amparo de tecnologias recentes e a ampliação dos limites de indenização para os sistemas fotovoltaicos. “Em 2024 a Pansera realizou um estudo de potencial e viabilidade de desenvolvimento de um produto ainda mais aprimorado e que principalmente se adaptasse às necessidades de seus clientes. Uma das melhorias trazidas dentro deste novo produto, foi justamente o amparo para o sistema de autolimpeza das placas, não previsto no seguro tradicional. Além disso, trouxemos a ampliação do limite máximo de indenização na condição de primeiro risco absoluto e até mesmo coberturas adicionais, entre outras melhorias”, pontua.

O mercado de energia solar no Brasil é muito jovem comparado com outros países, a legislação do mercado e as políticas como um todo estão passando por mudanças constantemente, seja para regulação dos créditos gerados, ou seja, pela política de importação do mesmo. Dentro do mercado de seguros, o seguro de energia solar se enquadra dentro do produto de riscos diversos equipamentos e por enquanto ainda tem os mesmos regulamentos do próprio, sem ajustes ou modificações para este equipamento em especial. Mesmo para aquelas seguradoras que tem um produto “customizado” a política Susep permanece a mesma.

“É importante que seguradoras criem regras e condições gerais para um produto específico como este, cuja comercialização vem crescendo exponencialmente nos últimos anos, dando mais transparência para o consumidor e apoiando a própria seguradora do processo de regulação, assim como já funciona para diversos ramos de seguro que possuem condições gerais específicos para seus produtos,” afirma Maurício.

