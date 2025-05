GBOEX recebe Selo BAH – Heróis do Banco de Alimentos

No dia 23 de abril, o GBOEX foi agraciado com o Selo BAH – Heróis do Banco de Alimentos. A honraria reconheceu o apoio da empresa durante toda a trajetória do Banco de Porto Alegre, do qual a empresa é mantenedora desde a fundação, em 2000. A entrega foi realizada pelo presidente da Rede de Bancos de Alimentos, Paulo Renê Bernhard, ao diretor-presidente da Diretoria Executiva do GBOEX, Ilton Roberto Brum de Oliveira, em cerimônia marcada por depoimentos sobre a gratidão e o simbolismo dos gestos.

O Selo BAH, registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), é uma marca da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Conhecido como o “Selo da Solidariedade”, ele distingue empreendimentos e pessoas que realizam ações de alto impacto social em prol dos mais necessitados.

Em mais de duas décadas, o GBOEX contribuiu com inciativas para o combate à fome e à insegurança alimentar. “Um dos exemplos mais marcantes foi durante as devastadoras enchentes de 2024, quando o apoio do GBOEX, e de tantas outras entidades, foi fundamental para a rápida mobilização de recursos e doações que chegaram a milhares de famílias em emergência no Rio Grande do Sul”, destacou Bernhard.