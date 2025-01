Em 1º de janeiro de 2025, o Grupo Generali estabeleceu a unidade de negócios Global Corporate & Commercial (GC&C) Índia dentro da Future Generali India Insurance, reforçando a presença no segmento de seguros corporativos e comerciais em rápido crescimento na região. Shib Shankar Saha foi nomeado Head de GC&C Índia e se reporta diretamente a Axel Roesner, Head de GC&C Ásia.

A GC&C Índia oferece soluções de seguro personalizadas para empresas médias e de grande porte. Seus produtos abrangem seguros de propriedade, responsabilidade, linhas financeiras, engenharia, marítimo, cibernético e paramétrico para empresas multinacionais e domésticas, além de serviços de consultoria de riscos.

Rob Leonardi, diretor regional da Generali Ásia, afirmou que a Índia tem sido reconhecida como a economia de crescimento mais rápida entre as principais economias nos últimos anos, e este lançamento mostra como a Generali está totalmente alinhada com as necessidades dos negócios locais. “O forte foco do governo indiano no desenvolvimento de infraestrutura e no apoio ao setor manufatureiro representa uma oportunidade significativa para a Generali entrar com sua linha de produtos GC&C. A perspectiva positiva para os próximos anos torna este movimento um investimento estratégico de longo prazo em uma das economias mais dinâmicas do mundo.”

Para Christian Kanu, CEO de GC&C, a nova unidade melhora a capacidade da Generali em subscrever riscos grandes e complexos. “À medida que a demanda por seguros corporativos e comerciais cresce, o momento é ideal para este lançamento, e estou empolgado em ver o valor que entregaremos na região. Tenho total confiança de que essa iniciativa fortalecerá nossa proposta de valor e expandirá nossa presença nos mercados em rápido crescimento da Índia e da Ásia em geral, totalmente alinhada com nossa visão estratégica.”

Anup Rau, MD & CEO da Future Generali India Insurance, declarou: “Estamos confiantes de que a GC&C Índia não apenas aprimorará nossa proposta para os clientes, mas também ajudará a expandir o mercado.”