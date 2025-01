PsycoAI apresenta Fernando Morad como COO

A PsycoAI, healthtech brasileira especializada no desenvolvimento de agentes de inteligência artificial para otimizar operações no setor de saúde e recursos humanos, acaba de anunciar a chegada de Fernando Morad como seu novo Chief Operating Officer. Com bagagem nas áreas de operação, tecnologia e inovação, o executivo tem como missão acelerar o crescimento da empresa, focando especialmente na ampliação do número de associados em 2025.

“Nosso objetivo é triplicar o número de agentes e clientes no primeiro trimestre do ano”, afirma o COO.

Morad é administrador de empresas com extensões em Gestão Estratégica de Pessoas e Inovação, além de um MBA em Digital Business. Antes de integrar a PsycoAI, ele teve uma carreira de sucesso na SulAmérica, onde atuou por cinco anos como Head de Tecnologia, Canais Digitais, Inovação e Experiência. Sua trajetória inclui vivências tanto em startups quanto em grandes instituições, e agora ele traz esse expertise para a PsycoAI, visando expandir ainda mais a atuação da companhia.

A PsycoAI foi fundada por Fabio Tiepolo (CEO), Vinícius Reis (CTO), Marcello Alvarenga (CFO) e Dr. Eduardo Cordioli (Diretor Médico), e se destaca por seu foco em inteligência artificial para otimizar processos e melhorar a personalização do atendimento ao paciente. Com o intuito de transformar a forma como o setor de saúde e recursos humanos operam, a empresa já conquistou investidores renomados, como o médico Dr. Paulo Chapchap, ex-presidente do Hospital Sírio-Libanês, e o executivo Ricardo Bottas, ex-presidente da Amil e SulAmérica. Além disso, estabeleceu parcerias com importantes players do mercado, incluindo o Dr. Consulta e o Hospital e Maternidade Santa Joana.

Além dos chatbots tradicionais, a empresa oferece agentes inteligentes que proporcionam uma interação mais humanizada e personalizada. Estes são projetados para auxiliar em áreas como diagnóstico, apoio emocional e outros.

Com a chegada de Morad e a estratégia de expansão para 2025, a empresa se prepara para consolidar ainda mais sua posição no mercado.

LM