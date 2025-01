Nova diretoria do Sindsegnne toma posse

O Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne) realizou na última quarta-feira (29) um evento para a posse da nova diretoria, conduzindo o executivo Edmir Ribeiro à presidência da entidade para o mandato que se estenderá de janeiro de 2025 a janeiro de 2028. A cerimônia contou com a presença de autoridades e representantes do setor, que reforçaram a importância do trabalho desenvolvido e as expectativas para a nova gestão.

O vereador do Recife, Zé Neto, destacou a aproximação promovida pela diretoria anterior entre o mercado segurador e a sociedade civil, ressaltando a relevância do setor para a economia. “Antes de ser vereador, sou corretor, e reafirmo nosso compromisso com o mercado segurador. Fomos pioneiros na Semana Municipal do Seguro no Recife e tenho plena certeza de que a nova gestão continuará o excelente trabalho realizado até agora”, pontuou.

Representando o Sindicato dos Corretores de Pernambuco – Sincor/PE, Izabel Lopes, expressou sua gratidão pela parceria consolidada ao longo dos últimos anos e enfatizou a continuidade desse relacionamento. “Agradeço à diretoria anterior por uma parceria muito boa. Seguimos juntos para fortalecer cada vez mais o mercado segurador.”

Ronaldo Dalcin, presidente anterior do Sindsegnne, fez uma retrospectiva do seu mandato, relembrando os avanços conquistados. “Há cinco anos, assumi uma instituição respeitada, com grande abrangência territorial. O desafio foi garantir que o sindicato tivesse a mesma representatividade nos outros estados, assim como em Pernambuco. Olhando para trás, vejo uma estrada bem pavimentada e tenho orgulho em dizer que a continuidade será muito bem executada por Edmir e toda a nova diretoria. Apesar de ser um trabalho voluntário, traz grande visibilidade e é gratificante ver o Sindsegnne se destacando como uma das instituições que melhor executou suas atribuições.”

Edmir Ribeiro, agora à frente da presidência, enfatizou o compromisso com a continuidade e o desenvolvimento do setor. “Com o coração cheio de alegria, celebro 35 anos no mercado de seguros, uma trajetória iniciada aos 16 anos. Durante esse tempo, evoluímos muito, e percebo que meus amigos mais antigos são do mercado, minha família cresceu nele e tenho orgulho de saber que trabalhamos para proteger outras famílias. Nossa profissão tem um impacto real na vida das pessoas, pois nossa indústria protege todas as outras indústrias.”

O novo presidente destacou a importância de consolidar o legado deixado pela gestão anterior e reforçou a necessidade de fortalecer a relação com outras entidades, especialmente no campo da educação. “Vamos buscar aproximação com entidades educacionais para formar a próxima geração de consumidores, para que entendam desde cedo que seguro é fundamental. Também vamos estreitar laços com os sindicatos dos corretores da nossa região sindical. Quero convidar cada agente do mercado a ser um embaixador do seguro. Seguro é legal, e essa será nossa bandeira. Além de ser um instrumento jurídico essencial, é também a forma mais eficaz de proteger o futuro.”

Edmir encerrou sua fala com entusiasmo e confiança na equipe que o acompanha. “Assumir esse posto é um desafio, dá um frio na barriga, mas tenho certeza de que vamos continuar esse grande legado. Governar é abrir estradas, e as que foram abertas nos dão a responsabilidade de seguir com as edificações. Para isso, conto com uma equipe maravilhosa, pronta para trabalhar pelo fortalecimento do setor segurador.”