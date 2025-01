Bradesco Vida e Previdência reforça estratégias com corretores em roadshow

A Bradesco Vida e Previdência promoveu, na última semana, uma série de encontros com parceiros de negócios em Belém (PA), Brasília (DF) e São Luís (MA). A iniciativa visa fornecer soluções de qualidade no mercado de seguros de vida e previdência complementar, além de debater sobre o segmento e continuar uma relação próxima com os corretores.

“As reuniões com as corretoras nos proporcionam uma valiosa oportunidade de discutir diversos temas importantes que visam aumentar ainda mais nossa presença. É um excelente meio de detalharmos os produtos e, além disso, conseguirmos reforçar a importância da jornada do corretor de seguros, essencial para entender melhor suas necessidades e aprimorar nosso suporte contínuo para o desenvolvimento profissional”, explica José Pires, diretor Comercial da Bradesco Vida e Previdência, que encabeça a ação.

Durante as conversas, foram abordados temas como melhorias de processos, controles, plataforma comercial, escuta ativa, inovação e capacitações. Além disso, foram destacados os diferenciais dos seguros de vida, prestamista e viagem, incluindo os planos de previdência privada oferecidos pela seguradora. “Enfatizamos a relevância das ofertas combinadas de saúde, investimentos financeiros e frotas de automóveis. Reforçamos nosso compromisso ao disponibilizar nossa ampla estrutura de treinamento e especialização em negócios para as corretoras”, complementa o executivo.

Também participaram do roadshow os superintendentes seniores de Negócios José Luiz Fontes e Ricardo Campos, Cristiane Pizolio, superintendente das regiões de Belém e de São Luís, Romildo Rocha, superintendente Comercial regional, e Edjane Silva, superintendente da região de Brasília.