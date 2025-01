Generali divulga estratégia com metas de crescimento até 2027 

Em uma reunião presidida por Andrea Sironi, o conselho de administração da Assicurazioni Generali aprovou o novo plano estratégico trienal do Grupo, batizado de “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”, apresentado no dia 30 de janeiro à comunidade de investidores.

Com base na plataforma estabelecida desde 2016 e superando todas as principais metas financeiras do plano 2022-24, a estratégia foca na excelência no relacionamento com o cliente, em suas capacidades centrais de seguros e gestão de ativos, bem como em seu modelo operacional.

O Lifetime Partner 27: Driving Excellence criará um valor significativo e sustentável, com uma meta de crescimento do lucro por ação (EPS) entre 8% e 10% ao ano. O plano também prevê um crescimento sustentado da geração de caixa, ultrapassando €11 bilhões em Fluxo de Caixa Líquido da Holding (comparado a aproximadamente €9,5 bilhões esperados em 2022-24), impulsionados por cerca de €14 bilhões em repasses das subsidiárias (em relação aos €11,5 bilhões esperados em 2022-24).

Além disso, o Grupo busca uma geração de capital superior a €14 bilhões ao longo do período do plano (2022-24: acima de €13 bilhões esperados). Tudo isso reflete a aplicação consistente do modelo de gestão de capital do Grupo e um claro compromisso com o aumento do retorno aos acionistas.

Como resultado, a Generali se compromete com um crescimento anual composto do dividendo por ação (DPS) superior a 10%, totalizando mais de €7 bilhões em dividendos ao longo do plano – cerca de 30% a mais do que os €5,5 bilhões distribuídos durante o Lifetime Partner 2024.

Mais de €3 bilhões foram alocados para recompra de ações e outras formas de alocação de capital (como fusões e aquisições – M&A). O Grupo se compromete a realizar recompras anuais de ações de pelo menos €0,5 bilhão, com o valor sendo avaliado no início de cada ano. Já foi confirmada uma recompra de €0,5 bilhão para 2025, sujeita à aprovação da Assembleia Geral (AGM) e dos órgãos reguladores. Além disso, o Grupo avaliará oportunidades de M&A com disciplina rigorosa, comparando qualquer potencial transação com as recompras de ações.

Entre €0,5 e €0,7 bilhão foram reservados para alocação interna de capital, a fim de impulsionar o crescimento dos negócios e iniciativas estratégicas.

O novo plano estratégico do Grupo é impulsionado por três pilares fundamentais: pessoas, inteligência artificial/dados e sustentabilidade. A Generali apoiará ainda mais o desenvolvimento de suas equipes, aprimorando suas habilidades técnicas para promover a inovação e a eficiência em todo o Grupo, enquanto fortalece sua robusta rede de distribuição liderada por agentes, incorporando as mais recentes tecnologias de IA e dados.

A Generali também visa manter seu compromisso com a sustentabilidade, estabelecendo novas metas e objetivos de investimento para ampliar seu impacto positivo.

Philippe Donnet, CEO do Grupo Generali, declarou que o grupo superou as metas financeiras do plano ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’ em um ambiente macroeconômico global desafiador. “Agora, vamos acelerar nossa busca pela excelência para impulsionar um maior crescimento dos lucros e geração de caixa, com o objetivo de aumentar os retornos aos acionistas, incluindo um crescimento de dois dígitos no dividendo por ação, totalizando mais de €7 bilhões em dividendos acumulados, além do compromisso de pelo menos €1,5 bilhão em recompras de ações ao longo do plano, incluindo a recompra de €0,5 bilhão que estamos lançando em 2025, conforme apresentado hoje.

Ele disse ainda que com o plano ‘Lifetime Partner 27: Driving Excellence’, o grupo Generali deve fortalecer o relacionamento com os clientes, no modelo operacional do Grupo. “Investiremos em inteligência artificial, novas tecnologias e na capacitação de nossos colaboradores para aproveitar as oportunidades geradas por tendências emergentes, mudanças rápidas nas expectativas dos clientes e um mercado em constante evolução”, pontuou o executivo.

O documento completo pode ser visto aqui.