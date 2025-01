Grupo HDI coloca plano emergencial em ação em Santa Catarina

Em razão das fortes chuvas que vêm atingindo o estado de Santa Catarina nos últimos dias, o Grupo HDI, anunciou que já está trabalhando com ações emergenciais para dar suporte à população. Seguindo sua premissa de colocar as pessoas sempre em primeiro lugar, a companhia se solidariza com os afetados pelo evento climático e está atuando prontamente para minimizar impactos com equipes de prontidão que estão monitorando assistências e sinistros. Além de atender a qualquer necessidade nas ruas, a prioridade da companhia é garantir a segurança e o apoio à comunidade local neste momento de crise.

Para prestar auxílio de forma eficaz, o Grupo HDI reforça que seus canais digitais, assim como o suporte do Bate Pronto de Florianópolis e Itajaí, estão à disposição dos clientes das três marcas do Grupo: HDI Seguros, Yelum e Aliro. A empresa colocou, ainda, as regiões afetadas pelas chuvas como prioridade na fila de sua central de atendimento.

Um time especializado em situações de catástrofe já está no local a postos para iniciar remoções de veículos conforme a água baixar e direcioná-los para as bases das marcas na região. A companhia também está com uma frota personalizada atuando nas cidades de São José, Itajaí, Blumenau, Balneário Camboriú e Florianópolis, e deslocou um veículo 4×4 para a região de Beira Mar, a mais afetada até o momento, para auxiliar em reboques.

Para auxiliar os segurados neste momento, qualquer situação de emergência pode ser informada por meio dos canais oficiais do Grupo no WhatsApp e telefone, via assistência 24h e SAC.

LM