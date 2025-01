FenaSaúde reforça campanha de combate a fraudes em planos odontológicos 

A Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) lançou uma cartilha sobre prevenção e combate a fraudes em planos odontológicos. A iniciativa faz parte da campanha Saúde sem Fraude, criada pela FenaSaúde no ano passado. De 2022 a 2024, a entidade registrou um aumento de 10% em relação a denúncias de golpes contra as operadoras que atuam no segmento.

Os planos odontológicos se tornaram cada vez mais comuns no país, com aumento de beneficiários de 35,5% entre junho de 2020 e junho de 2024, passando de 24,7 milhões para 33,4 milhões de clientes em todo o Brasil. Ao mesmo tempo, a federação identificou o crescimento de irregularidades envolvendo clínicas, dentistas e corretores de seguro.

As fraudes mais comuns abrangem aplicações de botox para tratamentos estéticos como rejuvenescimento e harmonização facial, como se fossem tratamentos de saúde bucal; cobranças por procedimentos não realizados; e manipulação digital de radiografias para usá-las várias vezes a fim de justificar solicitações de reembolso forjadas.

Há ainda golpes feitos a partir do uso de documentos falsos em esquemas que envolvem sócios de clínicas odontológicas e corretores utilizando empresas de fachada para captar clientes em planos coletivos empresariais e indicar procedimentos de prótese de alto custo.

“O impacto dessas fraudes sobre os nossos beneficiários e os custos das nossas associadas é enorme, porque encarecem o valor dos planos odontológicos, que são muito acessíveis. O brasileiro está cada vez mais preocupado com a sua saúde bucal e não vamos deixar que esses golpes ameacem nem o beneficiário nem os dentistas e clínicas que atuam corretamente”, explica a diretora-executiva da FenaSaúde, Vera Valente.



Dicas contra golpistas

Para os usuários de planos odontológicos, a federação recomenda que não aceitem ofertas de tratamentos estéticos, verifiquem os serviços lançados na guia de atendimento pelo dentista antes de assiná-la e os extratos do plano para identificar cobranças indevidas, e desconfiem da sugestão de tratamentos de alto custo ou de maior complexidade.

“Há casos em que dentistas recomendam tratamentos desnecessários até com riscos à saúde do paciente. Estamos muito vigilantes e atentos a essas práticas e, uma vez descobertos, todos os envolvidos são descredenciados e poderão ser processados judicialmente e os profissionais poderão ter seus registros cassados. Recomendamos que os beneficiários fiquem atentos, procurem uma segunda opinião quando um profissional que não seja da sua confiança sugerir tratamentos caros ou muito complexos, e denunciem práticas irregulares à sua operadora ou à FenaSaúde”, completa Vera Valente.

O canal de denúncias da FenaSaúde está no link https://fenasaude.org.br/servicos/servicos-gerais/denunciar-fraude.