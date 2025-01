Globus Seguros oferece seguro para motoristas de aplicativo

A Globus Seguros, corretora que se posiciona como “One Stop Shop” e entrega soluções de seguros em diversos ramos, está ampliando seu portfólio. Dessa vez, em parceria com a Stop Club, desenvolveu um seguro voltado para motoristas de aplicativo.

Entre os diferenciais do produto, está a cotação do seguro que pode ser feita de forma 100% digital, por meio do app bem como a vistoria. Além disso, o pagamento poderá ser realizado mensalmente, e o motorista possui liberdade de escolher a melhor forma de pagamento.

Ao contratar o seguro, os motoristas terão cobertura para danos a terceiros, proteção contra roubos e furtos, colisões, incêndios e fenômenos naturais, além de assistência 24 horas sempre que necessário.

Para aumentar a segurança, a Stop Club, parceira desse projeto, fará a instalação de uma câmera oculta no veículo, oferecendo mais tranquilidade para o motorista e o passageiro durante as viagens. E se houver alguma ocorrência, as imagens armazenadas poderão ser capturadas com facilidade.

“Nosso compromisso junto a Stop Club é oferecer soluções que atendam às necessidades dos motoristas. É mais uma novidade da Globus Seguros que vem crescendo cada vez mais, com um potencial de “criação de mercado”, para aumentar a base de clientes e expandir a presença da corretora em novas regiões”, afirma Jessé Teixeira, sócio da Globus Seguros.