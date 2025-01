Com o objetivo de aumentar a eficácia e a eficiência nos processos e reforçar o relacionamento com os parceiros de negócios, a Tokio Marine Seguradora anuncia nova organização da diretoria comercial varejo e vida, com a promoção de Rosangela Spak a superintendente comercial vida, a criação de cinco novas sucursais e a constituição de um time especializado e dedicado ao atendimento de Produtos Pessoa Jurídica.

De acordo com o diretor comercial nacional varejo e vida, Marcos Kobayashi, para essa reestruturação foram realizados diversos estudos focados em aumentar produtividade e potencializar os negócios. “No último ano, ouvimos muito as áreas comerciais, corretores e assessorias e investimos muito na melhoria de processos, visando a especialização, o ganho em escala e a eficiência operacional, além da valorização de profissionais da casa, com a promoção de vários colaboradores para gerentes comerciais, gerentes comerciais PJ varejo e gerentes de sucursais, o que também impacta diretamente em nosso crescimento e resultados”, enfatiza.

Ampliando a estrutura física de atendimento aos corretores e assessorias, os escritórios de Joinville (SC), Maringá (PR), Passo Fundo (RS), São Luís (MA) e Vitória da Conquista (BA) tornaram-se Sucursais, absorvendo também os então homeoffices de Araçatuba (SP), Pelotas (RS), Francisco Beltrão (PR), Montes Claros (MG), Poços de Caldas (MG), Varginha (MG), Porto Velho (RO) e região Serrana do Rio de Janeiro.

Com investimento em seis novas posições, os gerentes especialistas que atendem Norte e Nordeste, Minas Gerais e Centro-Oeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo, Sul, São Paulo Interior e SP Capital, dedicarão tempo integral aos produtos pessoas jurídica com o objetivo de impulsionar os negócios dessas carteiras. “Com essa mudança, vamos realizar consultorias exclusivas para corretores que já trabalham ou desejam atuar com os nossos produtos PJ, prestando todo apoio necessário e utilizando a capilaridade da companhia para potencializar a comercialização e os resultados”, explica o diretor.

Kobayashi reforça, ainda, que a promoção de Rosangela Spak a superintendente comercial vida é uma movimentação que evidencia a expertise da Tokio Marine e a convicção da expansão na carteira de seguros de pessoas. “O reconhecimento da Rosangela é mais uma forma de valorizar os nossos talentos. Continuamos contando com todo o empenho, dedicação e trabalho excepcional dela a frente da carteira de Vida, agora com um olhar mais estratégico, especialmente no vida individual, produto importante no planejamento pessoal e financeiro, reforçando a nossa atuação neste segmento”, finaliza.