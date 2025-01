Seguros Unimed renova patrocínio com Brasília Vôlei 

A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, renovou seu patrocínio com o Brasília Vôlei para as temporadas 2025/2026 e 2026/2027 da Superliga. As equipes masculinas e femininas do Brasília Vôlei exibirão a marca da Seguros Unimed nas mangas das camisas durante as duas próximas temporadas. Além disso, o logotipo da seguradora estará presente no ginásio, backdrop, ingressos, mídias digitais e canais próprios do time

A parceria, iniciada em 2023, reforça o comprometimento da Seguradora em incentivar o esporte nacional e contribuir para a formação de talentos. “Ter a marca da Seguros Unimed atrelada ao Brasília Vôlei faz total sentido para nós. A ação está diretamente conectada ao propósito da nossa companhia em usar toda sua expertise para viabilizar um futuro com mais segurança e qualidade de vida aos brasileiros. Além dos times profissionais, o clube mantém um belo trabalho de divisões de base, e poder contribuir para o fomento de jovens talentos do nosso país é motivo de orgulho para a seguradora” comenta Renata Ucha Campos, superintendente de Marketing da Seguros Unimed.

A renovação do patrocínio representa um marco significativo para o Brasília Vôlei, que continua a investir no fortalecimento de suas equipes e na formação de novos atletas. “Estamos muito satisfeitos com a renovação dessa parceria de sucesso com a Seguros Unimed. Desde 2023, esse apoio tem sido fundamental para oferecer uma estrutura ainda mais robusta às nossas equipes, o que tem se refletido em um desempenho crescente nas principais competições nacionais”, destacou Flávio Thiessen, gestor do Brasília Vôlei.

Com o apoio contínuo da Seguros Unimed, o Brasília Vôlei seguirá sua trajetória de crescimento no cenário esportivo brasileiro, com equipes cada vez mais competitivas e comprometidas em alcançar resultados expressivos nas principais competições de vôlei do país. A renovação dessa parceria é um marco importante para o clube e garante a continuidade de um trabalho que une paixão pelo esporte e excelência dentro e fora das quadras.