Frank Moraes é o novo diretor de resseguros na Inter Risk

A Inter Risk, holding de seguros, resseguros e benefícios que tem como sócio o grupo americano Amwins, anuncia a chegada de Frank Moraes como novo diretor de resseguros, com o desafio de desenvolver a carteira de riscos Facultativos de Property, Casualty e Risco de Engenharia.

Esta contratação conclui o planejamento da Inter para 2025 com a estruturação completa de todo time e linhas de negócios, somando assim com as recentes contratações de Paulo Dart e Ricardo Steiman, que assumiram respectivamente, como vice-presidente e Chief Benefits Officer (CBO) da área de Benefícios. Os três altos executivos do mercado de Seguros e Resseguros, têm em comum uma ampla rede de relacionamento, passagens por diferentes empresas multinacionais, e conhecimento profundo das operações das carteiras de Benefícios e Riscos Patrimoniais, entre outras.

Com mais de 25 anos de experiência no mercado de Seguros e Resseguros, Frank traz uma trajetória diversificada e inovadora, marcada por sua atuação em grandes seguradoras e startups. Ele é formado em Tecnologia Mecânica pela FATEC-SP e pós-graduado em Administração para Engenheiros e Arquitetos pela FAAP. Consolidou a carreira em empresas como Allianz Seguros, RSA Seguros, AIG Seguros e HDI Global Seguros. Em sua passagem por essas empresas, foi responsável pelo lançamento e desenvolvimento de modelos de negócios disruptivos e escaláveis. Recentemente, participou da fundação de uma MGA (Managing General Agent) que terceirizava atividades essenciais de seguradoras, como análise de risco e subscrição de riscos.

Na Inter Risk, Frank terá a missão de desenvolver a área de resseguros facultativos. O foco são os clientes diretos da Inter ou de parceiros e corretores de seguros independentes. “Novamente, terei o papel de estruturar e apresentar ao mercado uma nova operação de negócios. Pretendo aproveitar minha rede de relacionamento com o mercado segurador e ressegurador, além de contribuir com minha experiência em colocação e subscrição de riscos”, afirma Frank.

Fernando Coelho, Chief Strategy Officer (CSO) e sócio da Inter Risk, destaca a importância da chegada de Frank para a empresa. “Estamos muito satisfeitos em receber Frank em nossa equipe. Os clientes da Inter irão se beneficiar de sua vasta experiência e visão inovadora.

Responsável também pela contratação de Frank, Dalve Ortolani Chief Commercial Officer ( CCO ) e sócio da Inter Risk, foi colega de Frank na Allianz Seguros em meado dos anos 2000, e declara;

“Estou muito feliz em voltar a trabalhar com o Frank após 24 anos, e com a chegada do Frank, Paulo Dart e Ricardo Steiman, reforçamos nosso compromisso em expandir nossa capacidade de atendimento, e estamos mais do que nunca prontos para todos os desafios que vem pela frente em 2025, buscando sempre um crescimento sustentável da nossa operação em todas as linhas de negócios que somos especialistas, seguros, resseguros e benefícios, mas principalmente atendendo sempre as necessidades dos nossos clientes “,