Pitzi reforça equipe para impulsionar seguros de smartphones

A Pitzi anuncia a chegada de dois novos profissionais, Cristiano Alex Gonçalves e Karina Matos, que irão fortalecer as áreas operacionais e estratégicas em 2025. A empresa pretende gerar novos negócios e reafirma seu compromisso em aprimorar a experiência dos clientes e parceiros ao investir em talentos de ponta para liderar a nova fase de crescimento.

“A chegada de Cristiano e Karina representa nosso compromisso de investir em talentos que compartilham a visão de transformar o mercado de proteção para smartphones no Brasil. Em um setor que exige constante inovação e agilidade, contamos com a vasta experiência destes profissionais para fortalecer as operações e criar soluções de impacto para nossos clientes e parceiros.”, informou Tatiany Martins.

Com mais de 20 anos de experiência em operações e estratégias no setor de telecomunicações, Cristiano Alex Gonçalves se junta à Pitzi para impulsionar a automação e a escalabilidade dos processos na posição de Diretor de Operações, alinhado aos padrões globais de qualidade. Engenheiro mecatrônico, Cristiano tem profundo conhecimento em pós-venda, supply chain e gestão de grandes equipes, sendo reconhecido por sua habilidade em desenvolver operações eficientes e inovadoras. Já passou por empresas como Trocafone, CST Serviços e Telecomunicações, Grupo BGH e ICATEL.

Na Pitzi, ele terá o desafio de fortalecer a infraestrutura de operações, utilizando Inteligência Artificial (IA) e automação para oferecer agilidade, qualidade e impacto aprimorados aos clientes. Cristiano traz uma nova fase de crescimento estratégico para a Pitzi, reforçando o compromisso da empresa com a excelência em um setor altamente dinâmico.

“Estou entusiasmado em me juntar à Pitzi para integrar soluções de automação que aumentem a capacidade de resposta e otimizem processos. Vamos fortalecer nossa infraestrutura, aplicando ferramentas de IA e práticas inovadoras para elevar a qualidade dos serviços. Acredito que esta será uma etapa crucial para potencializar nosso crescimento”, declara.

Formada em Ciências Atuariais pela USP e com sólida carreira de 13 anos no mercado segurador, Karina Matos ingressa na Pitzi no cargo de VP de Precificação e Portfólio de Produto para liderar projetos de inovação e experiências para o consumidor.

Com passagens por empresas de renome como Sura, Zurich Santander e Midway, Karina traz forte bagagem em precificação e gestão de produtos de seguros e assistências, sendo referência em soluções voltadas tanto para o mercado bancário quanto para o varejo.

Seu papel na Pitzi será o de integrar tecnologia, dados e desenvolvimento de produtos para atender de forma personalizada as demandas dos clientes junto aos parceiros. A missão de Karina será continuar inovando dentro das experiências oferecidas pela Pitzi, alinhando-se às necessidades específicas de seguradoras e varejistas e consolidando a empresa como referência em soluções de proteção.

“Essa será uma grande oportunidade para reforçar o posicionamento da Pitzi como referência em proteção e qualidade na prestação de serviços, oferecendo produtos que conectem tecnologia e dados para transformar a experiência do consumidor e que estejam alinhados com as necessidades do mercado, gerando resultados em todo o ecossistema. ”, declara.