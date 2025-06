Susep: mercado de seguros soma R$ 140,7 bi até abril de 2025

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) acaba de divulgar, em seu site, a nova edição do Boletim Susep, com dados consolidados do setor supervisionado até abril de 2025. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, o setor arrecadou R$ 140,72 bilhões, o que representa um crescimento nominal de 1,42% frente ao mesmo período de 2024.

Os segmentos de seguros de danos e seguros de pessoas (excluindo VGBL) arrecadaram, juntos, R$ 70,48 bilhões em receitas no período, correspondendo a um crescimento nominal de 8,97% e real de 3,71% na comparação com o primeiro trimestre do ano anterior.

No segmento de seguros de danos, o seguro automóvel – responsável por 41% da arrecadação de danos – somou R$ 19,21 bilhões até abril de 2025, valor 6,16% superior ao resultado do mesmo período de 2024 em termos nominais, e 1,05% em termos reais.

Já nos seguros de pessoas, sem incluir o VGBL, o montante arrecadado foi de R$ 24,61 bilhões, representando um crescimento nominal de 8,99% e, em termos reais, uma evolução de 3,72%. Neste segmento, o seguro de vida se destacou no primeiro quadrimestre de 2025, com crescimento nominal de 9,92% e, em termos reais, de 4,61%.

Os produtos de acumulação, por sua vez, registraram contribuições de R$ 59,23 bilhões no acumulado até abril, o que representa uma redução nominal de 7,69% e real de 12,11% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

No caso dos títulos de capitalização, a arrecadação foi de R$ 11,01 bilhões neste quadrimestre, com crescimento nominal de 11,16% e real de 5,78% na comparação com o ano passado.

O Boletim também informa que as indenizações, resgates, benefícios e sorteios totalizaram R$ 88,46 bilhões no acumulado do ano até abril — um aumento nominal de 15,55% em relação ao mesmo período do ano passado.

Já as provisões técnicas — montantes que as empresas supervisionadas devem manter para garantir o cumprimento de seus compromissos futuros — totalizaram R$ 1,9 trilhão em abril de 2025, o equivalente a 15,82% do Produto Interno Bruto (PIB). O Boletim apresenta, ainda, gráfico com a evolução do estoque de provisões técnicas nos últimos cinco anos, permitindo uma análise comparativa consistente ao longo do tempo. Em abril de 2021, por exemplo, o volume de provisões era de R$ 1,2 trilhão, o que evidencia o crescimento do setor nesse período.

Esses e outros dados estão detalhados no Boletim Susep de abril, que pode ser acessado no site da Susep.

Para consultar os dados da Autarquia de forma mais dinâmica, acesse o Painel de Inteligência do Mercado de Seguros, o Painel Susep.