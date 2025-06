Bradesco Seguros realiza nova edição do evento Design Conf

Nos dias 17 e 18 de junho, o Grupo Bradesco Seguros realiza mais uma edição da Design Conf, conferência anual organizada pelo Centro de Excelência em Design & UX da companhia. O evento, que terá transmissão online e gratuita, trará especialistas do mercado e profissionais da seguradora para discutir o papel estratégico do design na transformação digital dos negócios.

A programação inclui palestras, painéis e apresentações de cases com temas como o impacto do design nas decisões corporativas, o uso da inteligência artificial no UX Writing, e o papel do storytelling em processos de discovery.

“A Design Conf tem como proposta trocar ideias e ampliar o debate sobre o papel do design como fator de transformação nos negócios, na cultura organizacional e, sobretudo, na construção de experiências mais humanas, intuitivas e eficientes”, afirma Giuliano Generali, superintendente sênior de Canais Digitais e Design & User Experience no Grupo Bradesco Seguros.

A participação é aberta ao público e não exige inscrição prévia. A transmissão será feita pelo site: www.livebseg.com.

Programação

17 de junho

09h00 – Abertura: Giuliano Generali e José Loureiro

09h15 – Do Prompt à Experiência: IA como aliada na escrita para interfaces

Palestra com Bruno Rodrigues, especialista de conteúdo na CNseg

10h30 – Apresentação de case

10h40 – Design que Decide: Inserindo a experiência na priorização de projetos

Painel com Alexandre Spengler (Bitso) e Viviane Delvequio (Serasa Experian), com mediação de Sara Sanches

11h55 – Encerramento

18 de junho