Bradesco Saúde oferece dicas sobre saúde mental

Em iniciativa que marca o Janeiro Branco, a Bradesco Saúde acaba de lançar, em seu site, uma página dedicada à saúde mental, com informações e serviços sobre o tema. Nela, os visitantes podem encontrar conteúdos sobre hábitos que contribuem para a manutenção do bem-estar emocional, com destaque para atividades físicas, alimentação saudável e práticas que propiciam uma pausa para o bom funcionamento da mente, como a meditação e a ioga.

Na página, também é possível entender um pouco mais sobre quando procurar ajuda profissional para cuidar da saúde mental, esclarecendo as diferenças entre o psicólogo e o psiquiatra.

Estão reunidos nesta página os diferentes serviços de atendimento on-line oferecidos pela operadora para sessões com profissionais, incluindo o “Saúde Digital”, a “Meu Doutor Novamed” e o “Psicologia Online”, que facilita o acesso à plataforma “Psicologia Viva”.

Para conferir, acesse: https://www.bradescoseguros.com.br/clientes/produtos/plano-saude/saude-mental.