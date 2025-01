 Denis Caldeira é o novo conselheiro da Seguros Sura

A Seguros Sura anuncia Denis Caldeira como novo conselheiro independente da companhia. O executivo chega ao conselho de administração com o objetivo de impulsionar o crescimento da seguradora, com estratégias focadas em agilidade, ampliação de mercado, aprimoramento de atração e retenção de clientes.

Caldeira traz consigo 28 anos de experiência na frente de negócios e tecnologia, assumindo por dois anos a nova posição, que aguarda ainda aprovação final da Susep.

“Minha chegada à Sura coincide com um momento especial para a empresa, que parte para uma forte estratégia de expansão no mercado brasileiro. Tenho o compromisso de trazer um novo olhar para as tomadas de decisão, podendo colaborar a partir de experiências multissetoriais, foco em transformação digital e cultural, fatores que considero essenciais para o sucesso dos negócios”, afirma Caldeira.

Formado em Engenharia Elétrica pela FEI, MBA em Economia pela USP e mestrado em Engenharia Econômica pela Universidade de Grenoble na França, ao longo de sua carreira Denis acumulou experiências em empresas de renome. Na área de telecomunicações e planejamento financeiro, atuou na Telebrás. No Google, gerenciou orçamentos e metas na América Latina. Já em sua passagem pelo Facebook (atual Meta), liderou a escalabilidade da experiência do cliente em vendas e pós-vendas, área que foi pioneiro no país.

Caldeira também foi VP do QuintoAndar, e atuou como conselheiro em organizações diversas, entre elas o Museu de Arte de São Paulo (MASP), Cruzeiro Futebol Clube, Cimed e no Instituto do judoca Tiago Camilo.