EZZE Seguros intensifica investimento em soluções digitais 

A EZZE Seguros investe em sua estratégia de transformação digital. Com o lançamento dos canais digitais como WhatsApp, Chat Web e a assistente virtual Eliz, a companhia anuncia os próximos passos rumo à excelência no atendimento digital.

Segundo a Diretora de Estratégia da EZZE Seguros, Samantha Sampaio, o foco está na ampliação dos serviços disponíveis nos canais digitais, oferecendo soluções ainda mais completas e integradas. Com a evolução contínua da tecnologia, a seguradora busca simplificar processos, aumentar a agilidade nas respostas e trazer mais conveniência aos seus clientes em todas as etapas da jornada.

“A digitalização é uma prioridade estratégica para nós, pois entendemos que o mercado de seguros exige soluções rápidas e eficientes, especialmente em momentos de imprevistos. Nosso objetivo é sermos reconhecidos como referência em experiência digital no setor”, destaca Samantha.

Com uma visão de longo prazo, a EZZE desenhou um plano estratégico para os próximos cinco anos, centrado em inovação, expansão e personalização. Esse plano inclui o desenvolvimento de novas tecnologias baseadas em inteligência artificial, integração com outras plataformas digitais do mercado e iniciativas voltadas para a sustentabilidade no atendimento ao cliente.

“A meta é alcançar não apenas eficiência operacional, mas também fortalecer o relacionamento com os clientes, oferecendo um atendimento cada vez mais humanizado e próximo, mesmo no ambiente digital”, reforça a executiva.

Além do lançamento dos canais digitais e da assistente virtual Eliz, a empresa reforça seu compromisso com a transformação tecnológica ao estabelecer uma estrutura dedicada à Estratégia e Inovação Digital. Essa iniciativa tem como objetivo principal identificar e implementar soluções modernas que otimizem a experiência dos clientes e consolidem a companhia como referência em atendimento digital no mercado de seguros.

“Todo o nosso time segue atento às tendências e aberto ao feedback dos usuários para moldar ainda mais nossa estratégia e entregar uma experiência digital surpreendente”, finaliza Samantha.