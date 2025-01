Contratação de seguro residencial requer cuidados especiais

Os recentes incêndios na Califórnia, costa oeste dos Estados Unidos, reacenderam a discussão sobre a importância de proteger residências contra desastres naturais. De acordo com dados da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), a adesão ao seguro residencial aumentou 25% nos últimos quatro anos (de 2017 a 2021). Embora esse crescimento seja positivo, ainda existem muitas dúvidas sobre quais apólices são mais adequadas para cada situação.

Especialista da Alper Seguros destaca a importância de entender as necessidades específicas de cada residência para contratar melhores coberturas, evitar custos desnecessários e até mesmo ter uma consultoria prévia antes de se adquirir um imóvel que pode estar em área de risco agravado.

Antes de adquirir um imóvel, é fundamental investigar o histórico da área onde ele está localizado. “Você precisa saber onde está se colocando. Por exemplo, analisar se o local é passível de inundações. Às vezes, uma simples pesquisa revela que há cinco anos a área foi alagada”, destaca Paulo Davidoff, diretor de Seguros Pessoais e Massificados da Alper Seguros. Essa análise não apenas orienta a escolha do imóvel como também ajuda na definição das coberturas do seguro residencial.

“Se você contratar todas as coberturas possíveis, o seguro fica muito caro. É essencial contratar aquilo que realmente faz sentido para a sua situação”, explica o executivo. Um exemplo prático é a cobertura contra roubo: “É muito raro fazer um seguro para cobrir o roubo de tudo que há dentro da casa. É mais importante pensar nos itens com valor significativo que são fáceis de levar, como eletrodomésticos.

A cobertura contra incêndio é essencial também, principalmente em regiões com grande histórico de desastres naturais como este. Apesar de não acontecer com tanta frequência no Brasil, como vemos em outros países, é um sinistro que o segurado pode perder todo o imóvel em uma única ocorrência. “Apesar do grande prejuízo, é importante também estar atento na proteção de sinistros mais frequentes, como danos elétricos e roubos menores”, alerta o Davidoff.

A cobertura de responsabilidade civil é um exemplo de benefício pouco conhecido, mas altamente relevante. “Ela te protege em situações nas quais você teria que responder civilmente, como danos causados a terceiros pela sua residência. Muitas pessoas não sabem disso, por exemplo: você viaja e, durante sua ausência, ocorre um problema no encanamento, causando um alagamento na casa do vizinho. É um exemplo de situação que o segurado estaria coberto”, explica a corretora.



Contratar um seguro residencial não é apenas proteger sua casa, mas também garantir tranquilidade financeira. “É importante analisar sua realidade e personalizar o seguro para que ele atenda a sua necessidade”, conclui Paulo Davidoff, diretor de Seguros Pessoais e Massificados da Alper Seguros. Dessa forma é possível proteger o que realmente importa sem comprometer o orçamento.



Dicas para contratar um seguro residencial com melhor custo-benefício