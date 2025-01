Capemisa fecha parceria com Sempre Odonto

Aproveitando o início de 2025, período em que muitas pessoas traçam metas para o ano, a Sempre Odonto lança nova operação que conta com os sorteios da Capemisa Capitalização para os contratantes do plano odontológico Lopes Supermercado Odonto (produto corporativo) que mantiverem suas parcelas em dia. Eles participarão de quatro sorteios mensais no valor de R$ 5 mil cada. Essa iniciativa busca premiar a pontualidade nos pagamentos e valorizar quem os mantém em dia.

A proposta da promoção é realizar os sorteios ao longo de todo o ano, consolidando-se como uma estratégia eficaz também para atrair novos clientes. A Capemisa Capitalização, referência no mercado de Capitalização, será a responsável por toda a operação, além do pagamento dos prêmios aos ganhadores, garantindo transparência e confiabilidade no processo.

“O ano já começa dando incentivo aos Clientes de nossos parceiros, de uma forma envolvente e estratégica para conquistar essa fidelização da sua base, estimulando pagamentos em dia. A parceria com a Sempre Odonto completa três anos, em 2025, e os números são animadores e estamos muito satisfeitos com essa sinergia. Nós cuidamos de toda a operacionalização da campanha dos sorteios, para que os Clientes se dediquem aos seus negócios e aos benefícios que terão com suas ações”, relata a gerente da Capemisa Capitalização, Vanusa Menezes.

Já o gerente comercial da Sempre Odonto, Eliseu Santos, reforça o argumento: “Sorteios são uma ótima maneira de atrair novos clientes. Afinal, as pessoas estão sempre interessadas em serem recompensadas ao fazerem uma compra. Ao implementá-los, as empresas incentivam seus consumidores a permanecerem fiéis, aumentando a retenção. Essa é a terceira vez que nossas empresas se unem e isso se justifica porque suas promoções refletem credibilidade e confiança para todos os envolvidos”, declara.

Vantagens da Capitalização

Com soluções diferenciadas para pessoas físicas e empresas, a capitalização segue mantendo tendência de crescimento por seu perfil dinâmico e flexível. Com seus produtos, consegue oferecer um conjunto diversificado de ações, como soluções de negócios com sorteios de estímulo econômico, desenvolvidas sob medida para a realização de promoções comerciais.

As características e vantagens são uma grande aposta para criar uma aproximação maior com os Clientes e uma oportunidade de expandir os negócios qualquer que seja o segmento da economia.